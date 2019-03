Einwohner reichen in Steckborn Hunderte Unterschriften gegen Handyantenne ein

Salt plant Handyantenne direkt neben Steckborner Chindsgi +++ Anwohner und Stadt blasen zur Gegenwehr

Am Buchenweg 1 in Steckborn direkt neben einem Kindergarten will Mobilfunkbetreiber Salt eine Mobilfunkantenne bauen. Der Stadtrat stellt sich hinter die Anwohner, die sich Sorgen machen und zur Wehr setzen.