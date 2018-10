Einsprache gegen Gestaltungsplan in Steckborn Die Interessengemeinschaft Scheitingen bezeichnet die Neuauflage des Überbauungsprojektes als «alten Wein in neuen Schläuchen». Stefan Hilzinger

Steckborn TG - Die Scheitingerwiese in Steckborn soll sieben Wohnblöcken weichen. (Bild: Reto Martin)

«Sieben wuchtige Punkbauten wie jene fünf auf der gegenüberliegenden Seite», so befürchtet es die Interessengemeinschaft (IG) Scheitingen, sollen auf der Wiese mit Seesicht oberhalb Steckborn entstehen. Die IG wehrt sich seit längerem gegen die geplante Überbauung auf einer der letzten grösseren Bauparzellen im Untersee-Städtchen So wird die IG nun auch gegen den derzeit öffentlich aufliegenden Gestaltungsplan Einsprache machen, wie sie am Donnerstag mitteilt. Der neue Gestaltungsplan sei «alter Wein in neuen Schläuchen».

IG: «Keine bessere Siedlungsgestaltung»

Der Gestaltungsplan unterscheide sich vom früheren Vorschlag einzig dadurch, «dass neu eine hässliche Lärmschutzwand entlang der Frauenfelderstrasse geplant wird». Die sieben Blöcke stünden nicht mehr in zwei militärisch ausgerichteten Reihen, sondern leicht abgedreht. «Damit gewinnen die Wohnungen der geplanten Blöcke an Seesicht; eine bessere Siedlungsgestaltung wird dadurch jedoch nicht erzielt.» Die IG erwartet vom Stadtrat, dass er sich für eine «ortsbaulich und architektonisch bessere Lösung einsetzt», schreibt die IG in ihrer Mitteilung. Es dürfe auf der Scheitingerwiese «keine Verdichtung um jeden Preis angestrebt werden», so stehe es auch in einem Arbeitspapier zur Gesamtrevsion der Kommunalplanung.

«Es sind keine auswärtigen Investoren»

In ihrer Mitteilung spricht die IG von «auswärtigen Investoren», welche die Wiese überbauen möchten. Dem widerspricht der Aadorfer Anwalt Humbert Entresse, der die Bauherrschaft vertritt: «Wir hatten schon mehrfach erklärt, dass es keine auswärtigen Investoren gibt, die hinter diesem Gestaltungsplan stehen. Trotzdem hält die IG Scheitingen an dieser Falschdarstellung fest». Die Parzelle gehört einer Erbengemeinschaft.

Der jetzt aufgelegte Gestaltungsplan strebe keine innere Verdichtung um jeden Preis an, wie es die IG unterstelle, sagt Entress. «Der aktuelle Vorprüfungsbericht des Kantons hält fest, dass trotz der hohen baulichen Dichte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen bebauter und unbebauter Fläche entsteht.» Entress zitiert weiter aus dem Bericht das Amts für Raumentwicklung, wonach dem Gestaltungsplan eine Genehmigung in Aussicht gestellt werden könne. Er wirft der IG Verhinderungspolitik vor.

Die IG wiederum ruft die Steckborner Bevölkerung dazu auf, sie im Widerstand gegen das Vorhaben zu unterstützen, «damit der Stadtrat den Gestaltungsplan ablehnt».