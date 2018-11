Eine Steckborner Idee strahlt aus

Im Rahmen des Jubiläums führt das Lokalfernsehen Steckborn einen Kurzfilmwettbewerb.Aus 13 eingereichten Filmen wählte eine Jury sieben aus, die am Jubiläumsabend gezeigt wurden. Kurt Krucker überreicht die Preise: Auf Platz 1 (500 Franken) plus Publikumspreis (300 Franken) kam «Erpressung in Steckborn» von Jules Fehlmann. «Mit dem Ferienpass lernte ich Filmen beim Lokalfernsehen Steckborn», erklärte der 11-jährige zweifache Sieger. Der Film «Die Totengeister» von Maurice Fehlmann, Marta Vigneras und Isra Arumi wurde mit dem zweiten Preis (300 Franken) und «Streit an der Schule Feldbach» von Manuel Läubli, Dominik Taferner und Hana Lokmani mit dem dritten Preis (200 Franken) ausgezeichnet. (kue)