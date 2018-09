Eine Reckenwilerin will in den Homburger Gemeinderat Erika Brüllhardt kandidiert nun für den freien Sitz im Homburger Gemeinderat. Ende November ist eine Nachwahl nötig, weil die schon gewählte Kandidatin das Amt aus persönlichen Gründen nicht antritt.

Die Gemeindeverwaltung in Hinterhomburg. (Bild: Nana do Carmo)

Vor kurzem vermeldete die Gemeinde Homburg, dass die gewählte Gemeinderätin Isabelle von Arx ihr Amt aus persönlichen Gründen nicht antreten kann. Der Gemeinderat setzte eine Nachwahl auf das Wochenende vom 24. und 25. November an und ermunterte mögliche Bewerberinnen oder Bewerber sich doch zu melden.



«Eine valable Kandidatin»

Erika Brüllhardt, Kandidatin.

Nun hat der Gemeinderat eine valable Kandidatin gefunden, wie einer Medienmitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Erika Brüllhardt, Jahrgang 1970, diplomierte Hoteliere und Restauratrice HF, habe ihre Bereitschaft zur Mitwirkung in der Homburger Exekutive erklärt und ihre Kandidatur der Gemeindeverwaltung fristgerecht eingereicht. Die in Dettighofen aufgewachsene Gastro-Fachfrau ist seit 2000 in Homburg ansässig. Sie ist ledig, lebt in einer Partnerschaft und ist an der Alten Landstrasse in Reckenwil wohnhaft.



«Diese Kandidatur eröffnet die erfreuliche Perspektive, dass sich erneut eine – auch beruflich mit Kultur und deren Management befasste – Frau der Organisation unseres freizeitlich ausgesprochen vielfältigen Dorflebens annimmt», schreibt der Gemeinderat, der es darüber hinaus sehr begrüsst, dass sich mit Brüllhardt in der jüngeren Geschichte erstmals wieder jemand aus dem Gemeindeteil Reckenwil für ein Amt zur Verfügung stellt.