«Pädophilen-Kampagne hätte enorme Wirkung»: Thurgauerin kämpft mit dem Bundesrat gegen Kindsmissbrauch Monika Egli-Alge begleitet den Bundesrat bei einem Bericht zu Präventionsprojekten gegen Pädophilie. Die Psychologin ist überzeugt, dass eine nationale Kampagne Straftaten verhindern könnte. Silvan Meile

Monika Egli-Alge ist Geschäftsführerin des Forensischen Instituts Ostschweiz mit Sitz in Frauenfeld. (Bild: Reto Martin)

Die Psychologin Monika Egli-Alge ist in die Begleitgruppe eines Bundesratsberichts berufen worden. SP-Ständerat Daniel Jositsch und SVP-Nationalrätin Natalie Rickli verlangen vom Bundesrat einen Bericht, wie wirksam Präventionsprojekte sind, die sich an Pädophile richten. Pädosexuelle Erststraftaten sollten möglichst verhindert werden. Egli-Alge ist Geschäftsführerin des Forensischen Instituts Ostschweiz (Forio) mit Hauptsitz in Frauenfeld. Sie therapiert seit Jahren Personen mit pädophilen Neigungen.



Monika Egli-Alge, was bedeutet Ihnen dieses Mitwirken in Bundesbern?

Das ist eine Ehre für mich und gleichzeitig eine politische Anerkennung für unsere Arbeit. Seit 2006 leisten wir Aufbauarbeit, Pädophile zu therapieren, bevor sie eine Straftat begehen, statt nur den Fokus darauf zu legen, sie erst nach einem Delikt zu behandeln.

Diesen Standpunkt werden Sie in der Begleitgruppe vertreten?

Ich werde meine Erfahrungen aus zwölf Jahren Arbeit mit Pädophilen einbringen. Dazu gehören auch viele Zahlen und Erhebungen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es in diesem Bereich drei Säulen braucht: Das ist einerseits Bestrafung beziehungsweise Intervention nach einem sexuellen Übergriff auf ein Kind. Weitere Säulen sind Therapie und Behandlung von Personen mit pädophilen Neigungen sowie Prävention.

Pädophile sollen sich dank Präventionskampagnen zu erkennen geben und sich therapieren lassen?

So können Straftaten verhindert werden. Ich setzte mich mit Herzblut für eine nationale Präventionskampagne ein. Eine solche hätte eine enorme Wirkung. Die Betroffenen müssen wissen, dass ihnen geholfen wird. In Deutschland zeigte die Kampagne «Kein Täter werden» Erfolg. Es wäre schön, wenn die Schweiz nachziehen könnte.

Wann wird dieser Bundesratsbericht erscheinen?

Die Gruppe trifft sich Ende Jahr zum ersten Mal. In einem Jahr dürften erste Resultate zu erwarten sein.