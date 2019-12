Glosse Eine kleine Kunstlektion Restzucker: Was an die Wand geklebte Bananen mit Thurgauer Schafen zu tun haben und wie dadurch ein neuer Job im kantonalen Abfallwesen entsteht.

David Angst. (Bild: Ralph Ribi)

Ein Mann isst eine Banane und wird weltberühmt. Dies ist die Kurzfassung von dem, was sich kürzlich in Miami zugetragen hat. Die Zeugen dieses Vorfalls seien perplex gewesen, berichten die Nachrichtenagenturen. Denn die Banane war 120'000 Franken wert. Sie war mit einem grauen Klebeband an einer Wand befestigt – hingeklebt von einem «Künstler». Das Bild ging um die Welt.

Nun wird sich der durchschnittlich gebildete Leser vielleicht fragen, was daran Kunst sein soll, eine Banane an eine Wand zu kleben. Tja, warum ist die Banane krumm? Natürlich ist es keine Kunst eine Banane an die Wand zu kleben. Die Kunst besteht darin, als erster auf die Idee zu kommen, eine Banane an die Wand zu kleben.

Warum einer ein Künstler ist, der eine Banane verzehrt, die ein anderer an die Wand geklebt hat, das ist schwieriger zu erklären. Um das zu begreifen, muss man wohl eine Kunsthochschule absolviert haben. Es erinnert ein wenig ans Thurgauer Schafewerfen. Vor Gericht kommt nicht derjenige, der das Schaf geworfen hat, sondern derjenige, welcher ihn dabei gefilmt hat.

Apropos Bananen: Die thurgauische Abteilung für «Abfall und Boden» sucht noch professionelle Kleberli-Abreisser. Das sind Spezialisten, welche in der Vergärungsanlage die Fairtrade-Kleber von den Bananenschalen entfernen. Auch das ist offenbar eine Kunst – da vorher noch niemand auf die Idee gekommen ist.