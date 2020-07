Eine Jazzband sorgt für Unterhaltung auf dem Untersee Am kommenden Montagabend findet eine Musikerfahrt auf der Höri-Fähre MS Seestern statt. Das Platzangebot ist beschränkt.

Die sechs Mitglieder der Feierware Jazzband spielen seit 25 Jahren zusammen. (Bild: PD)

(red) Die Feierware Jazzband sorgt bei der Musikerfahrt am kommenden Montag, 6. Juli, auf der Höri-Fähre MS Seestern für Unterhaltung. Die Höri-Fähre legt um 19 Uhr am Steg Horn und um 19.10 Uhr am Steg Steckborn ab zur musikalischen Abendrundfahrt, die etwa zweieinhalb Stunden dauert.

Die Feierware Jazzband erweckt den Jazz der Zwanziger- und Dreissigerjahre zum Leben. Die sechs Musiker kommen aus dem Bodenseeraum und spielen seit 25 Jahren zusammen.

Anmeldung ist erforderlich

Der Fahrpreis beträgt 29 Euro im Vorverkauf. Die Fahrt findet nur bei schönem Wetter statt, es gibt feste Sitzplätze. Eine Anmeldung beim Kultur- und Gästebüro Gaienhofen (0049 7735 9999123 / info@gaienhofen.de) ist unbedingt erforderlich, da das Platzangebot wegen Corona stark beschränkt ist.