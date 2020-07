Corona ist für einmal unschuldig: Eine Institution verschwindet aus Sirnach In Sirnach muss das «Remy» einer Überbauung weichen. Ende Februar 2021 ist Schluss.

Der Wiler Sandro Häfeli steht seit einem Jahr hinter der Bar des Sirnacher «Remy». (Bild: Olaf Kühne)

Manch ein Anwohner dürfte ob dieser Meldung aufatmen. Ein Verlust ist es dennoch. Verschwindet doch nichts weniger als eine Institution aus Sirnach: Im Februar 2021 schliesst das «Remy» seine Türen für immer, die Liegenschaft an der Wilerstrasse soll einer Überbauung weichen.

Für Wirt Sandro Häfeli ist diese Meldung ein Schock. Hat sich doch der Wiler vor nur gerade einem Jahr mit der Übernahme der berühmt-berüchtigten Sirnacher Bar einen Traum verwirklicht. Schwärmte er damals gegenüber unserer Zeitung noch von seiner neuen Aufgabe, gibt er sich nun entsprechend resigniert. «Wegen Corona haben wir Gastronomen schon mehr als genug Probleme», sagt er. «Und als Bar spüren wir auch, dass sich die Menschen derzeit zu uns noch nicht so trauen wie vielleicht in ein Speiserestaurant.» Doch damit nicht genug des Ungemachs für den jungen Beizer: «Traditionell macht eine Bar im Winter die besseren Umsätze als im Sommer. Dieses Manko hätten wir heuer eigentlich mit der Fussball-Europameisterschaft wenigstens ein bisschen ausgleichen können. Aber eben...»

Ob Sandro Häfeli dereinst einen gleichwertigen Ersatz für das seit 36 Jahren in Sirnach etablierte «Remy» finden wird, weiss er noch nicht. So bleibt ihm denn vorläufig nichts anderes übrig, als seine Zeit in Sirnach noch zu geniessen und das Beste zu hoffen.