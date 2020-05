Eine halbe Million besser als gedacht: Die Schule Erlen schliesst die Rechnung 2019 mit grossem Plus ab

Per Ende 2019 wurde der Erneuerungsfond der Schule aufgelöst

An der Gemeindeversammlung vom 27. August beantragt die Schulbehörde, den Ertragsüberschuss von rund 167'000 Franken ins Eigenkapital fliessen zu lassen, welches danach rund 3,3 Millionen Franken beträgt. Bisher sind Gewinne auch in einen Erneuerungsfonds geflossen. «Dieser wurde per 31. Dezember 2019 vollumfänglich aufgelöst», erklärt Daniela Gmür- Filippi, Leiterin Finanzen. Mit der Entnahme von rund 315'000 Franken wurden noch fehlende Screens, die neue Website sowie bauliche Anpassungen für den Unterricht oder die Betreuung in Andwil, im Backsteinhaus und in der alten Turnhalle vorgenommen. (mwg)