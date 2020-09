Eine gute und eine schlechte Nachricht: Die Bürgergemeinde Frauenfeld ist finanziell kerngesund, aber es droht wegen Corona ein anderer Bechtelistag Wechsel im Verwaltungsrat der Bürgergemeinde: Barbara Tschanen tritt nach 17 Amtsjahren zurück, neues Mitglied ist Andrea Hofmann Kolb.

Andrea Hofmann Kolb (neu im Bürgerrat), Bürgerpräsident Titus Moser, die abtretende Bürgerschreiberin Barbara Tschanen. (Bild:Mathias Frei)

Je mehr Verdankungen, desto besser das vergangene Geschäftsjahr. Das war an der Jahresversammlung der Bürgergemeinde Frauenfeld nicht anders. Bürgerpräsident Titus Moser durfte in Anwesenheit von 107 Stimmberechtigten oft Danke sagen – der Bürgerkassierin Ursula Wiedersheim, Bruno Diethelm für den Neubau beim Forsthof Heerenberg und der abtretenden Bürgerschreiberin Barbara Tschanen. Letztere schaffte 2003 die Wahl in den Bürgerrat für die zurückgetretene Margit Früh. Vier Jahre später übernahm sie das Amt der Bürgerschreiberin.

Viel Lob für Tschanen von Bürgerpräsident Moser

Tschanen hatte ihren Rücktritt an der Bechtelisversammlung 2020 angekündigt. Sie habe sich als aktives Mitglied des Bürgerrats mit kritischen Voten, aber stets konstruktiven Lösungsvorschlägen eingebracht, blickte Bürgerpräsident Moser zurück.

«Da wir uns schon aus unserer gemeinsamen Zeit in der Jungen Wirtschaftskammer kannten, wusste ich, dass man sich stets auf Barbara verlassen konnte.»

Den freigewordenen Platz im Bürgerrat besetzt Andrea Hofmann Kolb. Die Primarlehrerin, die heute den Kinderrat koordiniert, beim Amt für Gesellschaft und Integration arbeitet sowie Stadtführerin ist, kam auf 102 von 107 Stimmen.

Eine Visualisierung des neuen Forsthofgebäudes, das mittlerweile in Betrieb ist. (Bild: PD)

Nicht weniger erfreulich gestalteten sich die Finanzen. «Wir dürfen mit dem Abschluss wiederum sehr zufrieden sein», stellte Moser fest. Das erfreuliche Ergebnis sei zu einem grossen Teil auf einen Landverkauf an der Thur an den Kanton zurückzuführen. So wurden in der Rechnung Rückstellungen von 490'000 Franken getätigt. Gleichwohl schliesst man bei Ertrag von 1,19 Millionen Franken mit einem Gewinn von 270'000 Franken ab. Das Budget 2020 rechnet mit gut 100'000 Franken Überschuss. Die Altersheimstiftung schliesst bei 13,86 Millionen Aufwand 15'000 Franken im Plus ab (Budget 2020: + 12'000 Franken). Rechnung und Budget kamen einstimmig durch.

Corona bringt die Bechtelisnacht zu Fall

Ernster wurde Moser beim Thema Bechtelistag 2021. Es gelte die Devise: «Es wird alles anders sein, aber es wird sein.» Die Bürgerversammlung am Vormittag finde – Stand heute – statt.

«Die Nacht der Nächte wird höchstwahrscheinlich ausfallen.»

Die Bürgergesellschaften würden ihre Abendveranstaltungen in geschlossenem Rahmen grossmehrheitlich durchführen. Die Konstablergesellschaft werde dafür voraussichtlich in die Rüegerholzhalle umziehen.

