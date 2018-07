Eine Frau und ein Mann wollen

ans Weinfelder Bezirksgericht Die Eingabefrist für die Ersatzwahl eines Berufsrichters am Bezirksgericht Weinfelden ist abgelaufen. Es haben sich keine neuen Bewerber gemeldet. Damit kandidiert für die SP Helene Pauli Stutz, für die CVP Emmanuele Romano.

An der Bahnhofstrasse 12 in Weinfelden befindet sich unter anderem das Bezirksgericht und die KESB. (Bild: Reto Martin)

(PD) Am 23. September wird am Bezirksgericht Weinfelden eine neue Berufsrichterin oder ein neuer Berufsrichter gewählt. Die Frist für die Eingabe ist inzwischen abgelaufen, wie die Staatskanzlei Thurgau mitteilt. Es seien zwei Wahlvorschläge eingegangen: Helene Pauli Stutz (SP) aus Hosenruck und Emmanuele Romano (CVP) aus Hatswil. Die 56-jährige Juristin Pauli Stutz und der 40-jährige Rechtsanwalt Romano bewerben sich für die Nachfolge von Marianne Bommer, die per 31.Oktober ihren Rücktritt eingereicht hat. Bommer wurde ans Obergericht gewählt.

Auch andere sind wählbar

Die beiden Kandidaten werden somit auf der Namenliste aufgeführt, die den Wahlunterlagen beigelegt wird. Es seien aber auch Personen wählbar, die nicht auf der Namenliste stehen, hält die Staatskanzlei fest.