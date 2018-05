Eine fast neue Halle für Hüttlingen

Die Planung der Sanierung der Mehrzweckhalle schlägt sich in der Jahresrechnung 2017 der Gemeinde Hüttlingen nieder. Weil für Statik und Erdbebensicherheit zusätzliche Abklärungen gemacht werden mussten, fielen knapp 20000 Franken Mehrkosten an. Den Nachtragskredit dafür bewilligten die Stimmbürger einstimmig. Erdbeben seien deshalb ein Thema, weil die Halle im Falle eines Bebens als «öffentlicher Zufluchtsort» besonders standfest sein muss. Die Jahresrechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von knapp 3,2 Millionen Franken mit einem Überschuss von 11000 Franken ab. Gerechnet hatte der Gemeinderat mit einem Defizit von 147000 Franken. Die Rechnung entlastet hatten unter anderem höhere Rückerstattungen von früheren Fürsorgeleistungen. Der Finanzplan sieht in den nächsten Jahren, auch wegen der Investitionen in die Halle, Defizite vor und einen Schwund des Eigenkapitals. «Dramatisch ist es nicht; wir müssen die Sache aber im Auge behalten», sagte Gemeindepräsident Ibig. Ab nächstem Jahr arbeitet die Gemeinde mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2. Mit launigen Worten verabschiedete Ibig Gemeinderat und Werkevorsteher Walter Schild nach 14 Jahren. Seine Nachfolgerin ab 1. Juni ist Brigitte Hascher. Bei den Gesamterneuerungswahlen – an der Bechtelisgemeinde 2019 – tritt Gemeinderat Manfred Manser als Einziger nicht mehr an. Jetzt seien Kandidierende gesucht, sagte Ibig. Mit dem Rücktritt von Heinz Vogt aus der RPK ist auch da ein Posten frei. (hil)