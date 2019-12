Eine der letzten Schweizer Zinngiessereien ist in Frauenfeld – jetzt schliesst sie Seit bald 50 Jahren giesst die Familie Blaser in Frauenfeld Zinn. Jetzt räumt Beni Blaser die Werkstatt.

Die vermutlich letzte Zinngiesserei der Schweiz von Beni Blaser schliesst in Frauenfeld. (Bild: Andrea Stalder)

Die Werkstatt an der Talackerstrasse 4 leert sich. Männer sind unentwegt daran, Gerätschaften und Möbel hinauszuschaffen. Getrennt nach Holz, Metall und Kunststoff verladen sie alles auf die Fahrzeuge, die vor dem Gebäude stehen. Mittendrin ist Beni Blaser. Hier gibt er einen Hinweis, dort beantwortet er eine Frage. Eben ist der Elektriker vorgefahren. Der Schaltkasten muss auch noch demontiert werden.

Beni Blaser (56) ist gelernter Zinngiesser, der letzte seiner Art in der Schweiz. Sein Vater Werner hatte sich 1974 an der Thundorferstrasse selbstständig gemacht. Davor arbeitete Werner Blaser bei Sigg in der Walzmühle. Nach dem Tod des Vaters 2001 führen Beni Blaser und seine Mutter den Traditionsbetrieb weiter.

Doch nun ist Schluss. «Zuletzt hatte ich noch vier Aufträge im Monat», sagt Blaser. Schon seit längerem arbeitet er im Sommerhalbjahr als Greenkeeper auf einem Golfplatz. Auch als Fotograf ist er tätig, hat sich bereits einen Namen gemacht und arbeitet für Magazine wie das Architekturblatt «Hochparterre». Das bietet Perspektive für die Zeit danach. «Ich möchte ja noch ein paar Jahre arbeiten.»

Das meiste kommt auf den Schrott

Die weitläufige Werkstatt erstreckt sich über zwei Stockwerke. Bevor die Zinngiesserei hier einzog, nutzte Früchtehändler Giovanelli die Räumlichkeiten. In einer Ecke steht ein mit Schamott ausgeschlagener Schmelzofen, halb demontiert. «Das Allermeiste kommt auf den Schrott. Ich bin froh, dass ich die eine oder andere Maschine noch habe verkaufen können», sagt Blaser.

Er sei eigentlich kein Kind von Traurigkeit. Beim Anblick der sich leerenden Werkstatt meint er jedoch: «Das ist ein Trauerspiel.» In den besten Zeiten beschäftigte die Zinngiesserei Blaser neun Personen. Pokale und Becher aus dem Metall mit dem chemischen Symbol Sn waren bei Sportvereinen vom Boden- bis zum Genfersee gefragt als Ehrengaben. Blaser sagt:

«Wir haben alle beliefert, vom Schwingfest bis zum Tennisturnier.»

Doch mit den Jahren ging die Nachfrage stetig zurück. «Das Ende hat sich schon vor zwanzig, dreissig Jahren angekündigt», sagt er. Die letzte Blütezeit sei in den 1980er-Jahren gewesen. Nun seien Zinnwaren aus der Mode, so seine nüchterne Feststellung. Das sei der Lauf der Zeit. Ein Versuch, neuartige Zinnwaren mit modernem Design zu lancieren, hat nicht gefruchtet. «Lieber bestellt man heute einen Blechpokal im Internet.»

Was bleibt, sind die Erinnerungen

Nein, er werde nicht viele Stücke behalten, sagt Blaser. «Man muss abschliessen können», sagt er. Was aber bleibt, sind die Erinnerungen. Etwa daran, wie die Zinngiesserei Blaser zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft 1991 ein Wassergefäss fürs Rütli giessen durfte – einen Nachguss eines alten Gefässes, das um die Wende zum 20. Jahrhundert verkauft worden war. «Zum Glück gab es Beschreibungen und Fotos dazu», berichtet Blaser. Die Frauenfelder Zinngiesserei hat auch viel restauriert, etwa Abendmahlskannen und andere liturgische Gerätschaften.

Nicht nur bei Blaser ist der Schmelzofen ausgegangen. Auch ein Berufskollege aus dem Tessin hat unlängst aus Altersgründen aufgehört. Zinnwaren aus dessen Giesserei glänzen noch auf einem Regal. «Er hat sie uns geschickt. Das wird nun eingeschmolzen», sagt Mutter Blaser. «Ist doch schade.»