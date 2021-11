Demenz Eine Demenzerkrankung ist ein Abschied auf Raten und Auslöser von Hilflosigkeit Oft wenden sich Freunde und Bekannte von Betroffenen ab – pflegende Angehörige bleiben überfordert zurück. Wie soll man damit umgehen, wenn man plötzlich auf sich allein gestellt ist?

Gerontologin Claudia Brüllhardt-Beerli (links) und Irene Stutz, Bildungsverantwortliche des SRK Thurgau. Bild: Christoph Heer

Viele sind direkt betroffen, sei es als an Demenz Erkrankter oder als Angehöriger eines solchen Mitmenschen. Wie aber soll man damit umgehen, wenn man plötzlich auf sich allein gestellt ist? Ähnlich psychischer Erkrankungen, gilt auch die Demenz noch vielerorts als Tabuthema.

«Zeiten des Abschieds gestalten»

Eine Demenzerkrankung ist ein Abschied auf Raten. «Ein heikles, schwieriges Thema», sagt Claudia Brüllhardt-Beerli. Die Gerontologin und Pflegefachfrau HF in Psychiatrie leitet den samstäglichen Workshop in den neuen Räumen des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) in Weinfelden. Schon die ganze Woche stand unter dem Motto «Zeiten des Abschieds gestalten – Aspekte der Sorge für Betroffene am Lebensende». Unterschiedlichste Workshops und Referate wurden von vielen Interessierten, Fachpersonen und Betroffenen besucht.

Es kann jeden Einzelnen treffen

Demenz ist ein Schicksalsschlag, der jeden Einzelnen irgendwann treffen kann. Nur ist es im Unterschied zum «normalen» Abschiednehmen wie bei Todesfällen beim Gehenlassen eines Demenzerkrankten ein völlig anderer Prozess. Jahrzehntelang teilte man Haus, Familie, Hobbys, bis einen irgendwann die Schockdiagnose Demenz niederschmettert. Für den Erkrankten ist es schwer, so weiterzuleben; für die pflegenden Angehörigen werden die Herausforderungen immer schwieriger, je fortgeschrittener die Krankheit ist.

Es gibt kein Rezept, ausser man tut es

Was nun die Teilnehmer an diesem Samstagmorgen an Wissen erhalten, ist oft keine leichte Kost. Claudia Brüllhardt-Beerli stellt wiederholt in den Vordergrund, dass man Trauer und Wut zulassen soll. «Es ist nur menschlich, wenn es jemandem in der privaten Pflege zu viel wird. Umso wichtiger ist es in diesem Moment, seine Wut oder Trauer zuzulassen.» Nebenher sei der achtsame Umgang mit sich selbst unabdingbar. Auch wenn die Pflege eines Demenzerkrankten stetig herausfordernder und schwieriger werde:

«Jeder verdient sich seine ganz eigene Auszeit, in dem man ein Konzert besucht, seinem Hobby frönt, oder mit guten Freunden den Austausch sucht.»

Dass sich Freunde und Bekannte mit der Zeit immer mehr von den Betroffenen abwenden, ist eine traurige Begebenheit, die auch dadurch unterstützt wird, weil eine beginnende und oft auch schon eine fortgeschrittene Demenz äusserlich kaum wahrnehmbar ist.

Bei drohender Überlastung sogleich Hilfe annehmen

Eine Demenzerkrankung ist für alle Beteiligten eine starke Belastung. Wem die ganze Situation über den Kopf wächst, dem wird geraten, schnellstens Hilfe zu holen und anzunehmen. Claudia Brüllhardt-Beerli verweist dabei unter anderem an Alzheimer Thurgau. Es gibt zudem Selbsthilfegruppen und weitere Institutionen.

«Wichtig ist, dass man sich Hilfe holt und diese auch annimmt. Niemand soll diesen schwierigen Weg alleine bestreiten müssen.»