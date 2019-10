Eine Bratwurst-Gala: Theater Jetzt feiert in Aadorf Jubiläum Der Sirnacher Theatermacher Oliver Kühn feiert das 25-jährige Bestehen seines Theaters Jetzt. Christoph Heer

Oliver Kühn mit der Hand von Idda von Toggenburg. (Bild: Christoph Heer)

Alles begann in Aadorf. 1994 mit der Produktion «Zeitgeist – eine Revue zu den Zeichen der Zeit». In einem Kulturkeller wurde damals das Theater Jetzt aus der Taufe gehoben.

Was seither aus diesem «Baby» geworden ist, sucht seinesgleichen. Heute ist das Theater Jetzt ein erwachsen gewordenes Theater, mit Oliver Kühn an der Spitze und unzähligen Wegbegleitern, die diesen langjährigen Erfolg erst ermöglicht haben. «Dass sich dieser Kulturbetrieb 25 Jahre lang halten konnte, ist nicht selbstverständlich. Zumal wir heutzutage Produktionen in der ganzen Ostschweiz, den Kantonen Zürich, Graubünden und Tessin zeigen, macht Freude – und ja, auch stolz», sagt Oliver Kühn, wohl einer der buntesten Hunde in der Region.

Es waren in jüngster Vergangenheit Produktionen wie «No Greg» im Jahr 2013, «Struwwelpeter» (2017), oder «Ittingen brennt» (2012), welche vielen Theaterliebhabern in bester Erinnerung geblieben sind. Und Oliver Kühn ist ein Regisseur, der vermehrt auch Kinder, Jugendliche und manchmal auch gesundheitlich Beeinträchtigte in die Geheimnisse des Theaterspielens einweiht und damit Talente nicht nur entdeckt, sondern auch fördert.

Die erste von fünf Feierlichkeiten

Am Donnerstagabend versammelte sich im Aadorfer Rotfarbkeller – also dort, wo einst alles seinen Lauf nahm – eine bunt gemischte Gruppe aus Gemeindepräsidenten, Regisseuren, Schauspielern, Freunden, Eltern und vielen weiteren Theaterfans, Theatermachenden und Theaterliebhabern.

Theater Jetzt lud zur Bratwurst-Gala, der ersten von fünf Feierlichkeiten zu Ehren des 25-Jahr-Jubiläums. Oliver Kühn lässt es sich natürlich nicht nehmen, die vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte kurz Revue passieren zu lassen. Und siehe da, viele seiner Bühnenfreunde, Sponsoren, Unterstützende, schlicht solche, die den Erfolg einst oder immer noch mittragen, haben sich eingefunden.

Für die Erinnerung finden zahlreiche Requisiten aus den Produktionen früherer Jahre den Weg auf die Bühne. «Dank Lilo Wellinger, mit der ich eine jahrelange und tiefe Freundschaft pflege, haben wir heute die Hand von Idda von Toggenburg oder der Hut mit der riesigen, nach oben austretenden Hirnmasse, hier», weiss sich Kühn zu bedanken.

Der «Theater Jetzt»- loyalste Metzger

Die Bratwurst-Gala, mit Sirnachs Metzger Karl Koller – der «Theater Jetzt»-loyalste Metzger der Schweiz, wie Kühn ihn nennt, machte den Anfang des fünfteilig zu feiernden Jubiläums. Mit dabei sind «Extrafish», die Musikkapelle mit den Theater-Jetzt-Musikern Andi Bissig und Valentin Baumgartner. Verstärkung finden sie dabei in Jonas Künzli und Adrian Böckli. Eine abendfüllende Gala mit Kultur pur, Oliver Kühn in Topform, Mama Kühn vor stolz beinah platzend und vielen Kulturbereicherern, die wichtig sind – auch in Zukunft.

1994 gründete Oliver Kühn das Ostschweizer Theater Jetzt und ist Initiant (Idee und Stückentwicklung) diverser Projekte in den Bereichen Musik- und Recherchentheater, Animation und Film, bis hin zu Experimentellem. Kühns Idee ist es, das Theater zu den Leuten zu bringen, dass es immer und überall stattfinden kann, und, viel mehr ist als nur «Bühne - Vorhang - Publikum». Die Stücke werden oft aus dem Ort für den Ort erarbeitet. Dabei entstehen erste Textfassungen, die zusammen mit dem Ensemble weiter zur Spielfassung gearbeitet werden. Kühn hat mittlerweile diverse Projekte mit Kindern und Jugendlichen, aber auch mit psychisch beeinträchtigen Menschen realisiert.