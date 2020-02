Eine besondere Dauerleihgabe im Ittinger Museum in Warth

Vor bald 800 Jahren: Eine emanzipierte Frauenfelderin, die eigentlich aus Winti kam

Und wenn sie nicht gestorben, so lieben sie sich noch heute: das Fräuli aus dem Stadtwappen und ihr armer Ritter von Seen. Oder was es mit einer Kyburgertochter auf sich hat, die den Leu auch mal am Schwanz packt.