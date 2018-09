Ein würdiger Abschluss: Nach 14 Jahren fand am Sonntag in Schurten das letzte Einachsertreffen statt Es war die vierzehnte und letzte Austragung des beliebten Einachser- und Transportertreffens. Noch einmal kamen 1500 Besucher und 120 Aussteller. Entsprechend gross ist das Bedauern über das Ende. Christoph Heer

Herausgeputzt und beflaggt: Die Aussteller präsentieren in Schurten ihre Gefährte. (Bilder: Christoph Heer)

Es war für Besucher und Aussteller wie der sprichwörtliche Schlag ins Gesicht. Denn das Ende des Einachsertreffs wurde erst am Sonntag, also am Anlass selbst, kommuniziert.

«Wir vom Organisationskomitee haben uns dazu entschlossen, dass dieses vierzehnte Mal das letzte Mal sein wird», sagt Ueli Siegfried. «Verschiedene Gründe haben uns zu diesem Schritt bewogen, wobei wir eine kleine Hoffnung hegen, dass das Treffen mit einer neuen Leitung, an einem neuen Ort und einem neuen Konzept vielleicht doch noch eine Zukunft haben wird.» Ueli und Liselotte Siegfried haben in den vergangenen 14 Jahren schweizweit für Furore gesorgt.

Keiner zu klein, ein Einachser zu sein.

Das Restaurant bleibt geöffnet

So galt der Schurtener Einachsertreff als einzigartiger Anlass, der bisweilen auch im nahe gelegenen Ausland Fans und Freunde fand. Das Ende kommt überraschend, das Bedauern ist gross. Auch an diesem Sonntag strömten wiederum rund 1500 Besucher ins idyllisch gelegene Schurten. 120 Aussteller mit ihren herausgeputzten und polierten Einachsern und Transportern sowie die parallel durchgeführte Ausstellung «Bäuerliches Handwerk» boten einen würdigen Abschluss der vierzehnjährigen Einachsertreff-Historie. Nach Bekanntwerden dieser schlechten Neuigkeit machten schnell auch Gerüchte die Runde, dass Ueli und Liselotte Siegfried ihren Restaurantbetrieb einstellen.

"Wir hoffen, dass das Treffen mit einer neuen Leitung, an einem neuen Ort und einem neuen Konzept vielleicht doch noch eine Zukunft haben wird."



Ueli Siegfried, Organisator



Das sei ganz klar nicht der Fall, enervierte sich Ueli Siegfried. «Unser Restaurant Mühle lebt weiter und wir freuen uns über jeden einzelnen Besucher. Schon bald findet nämlich unsere Metzgete statt.» Die Siegfrieds gelten nicht nur in der Einachserszene als Sympathieträger, denn schon seit 1989 bewirten sie ihre Gäste im Restaurant Mühle. Nebst den Einachsertreffen sorgten sie auch stets mit Idealismus und viel Einsatz für eine zusätzliche Ausstellung. So wurden etwa die Nostalgie-Mosterei (2007), die Nostalgie-Schau-Brauerei (2009) oder die Forstwirtschaft (2015) von vielen Interessierten begutachtet. Eine Umfrage bei den Ausstellern zeigte einmal mehr, wie beliebt der Treff in Schurten war. Allesamt sagten sie, dass hierbei wohl der schweizweit schönste Treff sein Ende findet.

Vierzehn Mal Wetterglück

«Uns bleiben viele positive Erinnerungen, zahlreiche neue Freundschaften und auch eine grosse Portion Stolz», sagt Siegfried. «Dass aber unser Einachsertreff über die Jahre hinweg zu einer solchen Erfolgsgeschichte werden konnte, dafür brauchte es uns alle: Aussteller, Besucher, Landbesitzer – ihnen allen gilt unser Dank.»

Für Ueli Siegfried war es am Sonntagabend ein würdiger Abschluss einer wahren Erfolgsgeschichte. «Vierzehn Mal hatten wir zudem Wetterglück», sagte er augenzwinkernd. Eine Begebenheit, die wohl auch ihresgleichen sucht.