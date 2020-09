Ein weiteres Teil fürs Puzzle: Wilen arbeitet an seinem Dorfplatz Die Gemeinde Wilen kauft im Dorfzentrum ein Haus – und wünscht sich einen Dorfplatz.

Will die Gemeinde Wilen früher oder später alle zu ihrem Eigentum zählen können: Die Ringstrasse 3 und 5 sowie die Liegenschaften Freudenbergstrasse 1a und 1 (Bild: Roman Scherrer)

Sie ist leicht zu übersehen. Denn die Liegenschaft an der Freudenbergstrasse 1a sticht im dicht bebauten Wilener Dorfzentrum optisch nicht hervor. Nun hat der Wilener Gemeinderat beschlossen, die Parzelle mit dem Wohnhaus für 600'000 Franken zu kaufen. Stellt sich die Frage: Weshalb? Für die Behörde ist es sozusagen ein weiteres Puzzleteil, wie aus den Ausführungen von Gemeindepräsident Kurt Enderli hervorgeht.

Kurt Enderli

Gemeindepräsident Wilen (Bild: ZVG)

«Es ist ein spezieller Ort im Dorf, deshalb wollen wir mitreden können, was hier künftig passiert», sagt er. Es sei für den Gemeinderat dabei wichtig, vorausschauend zu planen. Denn die Behörde hat sich zum Ziel gesetzt, alle Liegenschaften an diesem Platz zu kaufen – früher oder später.

Zwei weitere, welche unmittelbar mit der Freudenbergstrasse 1a verbunden sind, hat die Gemeinde bereits 2016 erworben. 400 Franken pro Quadratmeter zahlte sie damals für die 186 und 116 Quadratmeter grossen Parzellen. Man habe sie zum Bodenpreis erwerben können, berichtet Enderli. «Ich wurde vor 17 Jahren Gemeindepräsident von Wilen und die beiden Häuser standen damals schon leer.» Entsprechend sei auch ihr Zustand. «Die Fenster sind zugenagelt, die Werkleitungen wurden ausgeschaltet.»

Information an Denkmalpflege

Ein Haus, das unmittelbar neben den drei zusammengebauten steht, fehlt der Gemeinde noch. «Die Eigentümerin bewohnt es noch. Wir wollen sie nicht unter Druck setzen», erklärt Enderli. Man habe bei ihr bisher lediglich das Kaufinteresse angemeldet. Wie lange die Frau das Haus noch bewohne, spiele keine Rolle. «Wir stehen selbst auch nicht unter Druck.»

Was genau mit den Liegenschaften geschehen soll, hat der Gemeinderat noch nicht festgelegt. «Wir haben noch keine konkrete Idee», sagt Enderli, äussert jedoch eine konkrete Vision: «Wir würden gerne einen Dorfplatz erstellen.» Ob dieser dereinst an Stelle der vier Liegenschaften entstehen soll, lässt der Gemeindepräsident offen. Schliesslich hätte man auch mit den Parkplätzen vis-à-vis, beim Restaurant Sonne, gewissen Spielraum, weil sie ebenfalls Eigentum der Gemeinde sind. Hinzu kommt, dass die Gemeinde, wenn sie die Häuser abbrechen wollte, die kantonale Denkmalpflege und den Thurgauer Heimatschutz informieren müsste. «Das haben wir mit ihnen so abgemacht», sagt Enderli. Im Gegenzug habe man sich darauf geeinigt, dass die Häuser nicht unter Schutz gestellt werden.

Fakultativem Referendum unterstellt

Auch was kurz- bis mittelfristig mit der Freudenbergstrasse 1a geschieht, ist noch offen. «Dieses Haus könnte man noch vermieten», sagt Enderli. «Vielleicht braucht es aber auch einmal Platz für eine Kindertagesstätte oder Alters- und Pflegewohnungen.» Für solche Zwecke wäre jedoch zumindest ein Umbau im Innern der Gebäude unumgänglich.

Die Tinte unter dem Kaufvertrag für die Freudenbergstrasse 1 ist allerdings noch nicht trocken. Weil der Gemeinderat den Kauf über das Landkreditkonto abwickelt, der Preis aber die Kompetenz der Behörde (bis 500'000 Franken) übersteigt, unterliegt der Entscheid dem fakultativen Referendum. Sprich: Zehn Prozent der Wilener Stimmberechtigten, also 168, können innerhalb von 30 Tagen ab Veröffentlichung des Entscheids eine Urnenabstimmung verlangen.