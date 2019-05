Ein Urgestein tritt zurück: Bruno Lüscher übergibt Abwasser-Präsidium an Matthias Küng

Stimmbürger entscheiden über 16-Millionen-Kredit für Erweiterung der Aadorfer ARA

In den angegliederten Gemeinden sollen über die Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage in Aadorf an der Urne befunden werden. Dies entschieden am Dienstag die Delegierten des Abwasserzweckverbands Lützelmurgtal.