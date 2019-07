Der Aadorfer Patrick Wieser nach dem Zermatt Marathon: «Ich bin zufrieden, dass ich es hinter mir habe» Patrick Wieser aus Aadorf wird am Zermatt Marathon Siebter. Nun packt der 39-Jährige grosse Herausforderungen an. Er wird Renndirektor am Jungfrau-Marathon. Peter Birrer

Patrick Wieser leidet auf dem Weg auf den Riffelberg. (Bild: Peter Birrer)

Die letzten Meter. Das Ziel vor Augen. Ein Lächeln. «Finish –Am schönsten Berg der Welt» steht auf einem Transparent über der Ziellinie. Und jetzt ist er da, nach 42,195 Kilometern: Der Aadorfer Patrick Wieser hat es in 3:24:36,9 Stunden geschafft, als Siebter ist er oben auf dem Riffelberg, in seiner Kategorie belegt er Rang zwei.

Der Mann mit der Startnummer zwei, der diesen Marathon schon dreimal für sich entschieden hat, weiss nicht so recht, wie er sich fühlen soll. «Ich bin zufrieden, dass ich es hinter mir habe», sagt er. «Irgendwie lief es nicht so, wie ich es mir erhofft hatte.» Im Vorfeld des Rennens hat sich seine Zuversicht in Grenzen gehalten, und während des Wettkampfs leidet er tatsächlich. Gute Phasen wechseln sich mit solchen ab, in denen er beissen muss und er gar mit dem Gedanken spielt, auszusteigen.

«Die Leistung entspricht meinem Alter»

Aber das lässt sein Stolz dann doch nicht zu. Wieser kämpft sich den Berg hoch, vom Start in St. Niklaus bis auf den Riffelberg läuft er ein einsames Rennen. Er findet die Kraft auch, weil der Anlass am Fuss des majestätischen Matterhorns ein ganz spezieller ist. Am Ende ist er leer, «physisch und psychisch», sagt er, aber mit ein paar Minuten Abstand findet er doch: «Die Leistung entspricht meinem Alter.» 39-jährig ist er, was ihm schmunzelnd den Satz entlocken lässt: «Ich bin offenbar zu alt, um mit der absoluten Spitze noch mitzuhalten.»

Wieser wird zurückkehren nach Zermatt, zumindest sieht seine langfristige Planung vor, 2020 zum zehnten Mal an dieser perfekt organisierten Veranstaltung teilzunehmen. Aber in Zukunft wird der Thurgauer nicht mehr einen Aufwand wie bisher auf sich nehmen können. Der Laufsport ist seine Passion, ja, aber er ist über all die Jahre ein zeitintensives Hobby geblieben. Nun registriert er Signale des Körpers, er spürt den Energieverschleiss. Wieser sagt:

«Ich wäre gerne fünf Jahre jünger.

Jetzt ist die Grenze erreicht.»

«Es wird immer schwieriger, mit der absoluten Spitze mitzuhalten. Ich kann diesen Trainingsumfang nicht mehr konstant aufrechterhalten.» Lange hat er pro Woche regelmässig 200 Kilometer zurückgelegt, hat am frühen Morgen die erste Einheit bestritten, nach der Arbeit die zweite. Zwangsläufig kam bei ihm, der neben seinem Job als Kantonspolizist in Winterthur auch begeisterter Imker ist, die Erholung zu kurz.

Die neue Rolle als Renndirektor

Und doch: Ganz aufs Laufen verzichten, das kann er und will er nicht. Ausserdem hat er noch ein grosses Ziel vor Augen. Am 10. August feiert er seinen 40. Geburtstag, am nächsten Tag ist er beim Berglauf-Klassiker Sierre-Zinal am Start – mit einem klaren Ziel: Qualifikation für die Langdistanz-WM, die im November in Argentinien stattfindet. Nach der Teilnahme an der Leichtathletik-EM 2014 im Marathon wäre das ein zweiter absoluter Höhepunkt. Nach Sierre-Zinal ist er an einer grossen Laufveranstaltung in neuer Funktion im Einsatz. Wieser fungiert am Jungfrau-Marathon als Renndirektor. Hinter dem schönen Titel steckt ein anspruchsvolles Jobprofil. Wieser ist zuständig für alle Rennen, die am 6. und 7. September in Interlaken stattfinden. Er trägt die Verantwortung für das Budget, vergibt Startplätze für Elite-Läufer und gehört zu den Eckpfeilern im OK. Im Schnitt fährt er einmal pro Monat von seinem Wohnort Winterthur für eine Sitzung ins Berner Oberland, dazu bewältigt er administrative Aufgaben daheim.

Wieser ist ehrenamtlich tätig

Weniger zum Titel «Direktor» passt die Entlöhnung: Wieser ist ehrenamtlich tätig. «Als Läufer habe ich jahrelang von der Toporganisation am Jungfrau-Marathon profitiert, jetzt gebe ich etwas zurück und muss dafür nicht finanziell entschädigt werden», sagt er, «als die Anfrage kam, brauchte ich nicht lange zu überlegen. Ich bekomme die Gelegenheit, an einem wunderbaren Anlass hinter die Kulissen schauen zu können. Das ist eine weitere spannende Erfahrung für mich.»