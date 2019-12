Ein stimmiger Adventstag auf Schloss Herdern Geschmückte Marktstände lockten am Samstag die Besucher an den Weihnachtsmarkt auf Schloss Herdern.

Eselführer Christian Schweingruber lässt Kinder auf «Ferdinand» und «Jimmy» reiten. Bild: Manuela Olgiati

Mit einem Christbaum auf der Schulter marschieren bereits kurz nach der Eröffnung des Weihnachtsmarktes die Besucher über den Schlosshof Herdern zu ihren Autos. Forstwart Werner Gerber und sein Team haben am Samstag alle Hände voll zu tun. Die Christbäume aus dem eigenen Wald sind beliebt.

Begrüsst werden die Besucher von den Bewohnern von Schloss Herdern. Sie machen sich am Grillstand nützlich und verkaufen ihre eigenen Produkte, etwa Holzschnitzereien. Düfte nach Glühwein und Bratwurst durchziehen den Ort. Besinnliche Musik erklingt. Der Weihnachtsmarkt im Schlosshof in Herdern hat Tradition. Die historische Atmosphäre im Hof der sozialen Einrichtung lockt jedes Jahr mehrere hundert Besucher an.

«Der Schnee würde jetzt gut passen und die Kälte auch», sagt Armin Strom, der Geschäftsleiter der Institution. Er spricht von offenen Toren. Der Wind kann die gute Stimmung unter den Marktbesuchern nicht trüben. Zum Aufwärmen und Stärken laden die Festwirtschaft, der Raclette- und Weinkeller ein. Halb Herdern kommt an den Markt.

Ein Raum voller essbarer Geschenkideen

Gemeindepräsident Ulrich Marti und seine Kinder mischen sich unter die Marktbesucher. Auch Martin Huber, Präsident des Vereins Schloss Herdern, flaniert durch weihnächtlich geschmückte Verkaufsstände. Zeit gibt es für Gespräche unter Bekannten. «Immer wieder schön», spricht eine Besucherin von diesem Treffpunkt für Begegnung in Herdern.

Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Liebevoll gefertigte Kränze und Gestecke, Schmuck, weihnachtliche Dekorationen und allerlei Nützliches stehen an 30 Marktständen zum Verkauf. Die Herdemer Genusshandwerker präsentieren ihr Sortiment mit eigenen Produkten. Einen ganzer Raum gefüllt mit essbaren Geschenkideen stellt das Schloss Herdern aus. Zur Auswahl gibt es Chutneys, Dörrfrüchte und Gebäck, auch als Mitbringsel. Aus der Schlosskäserei werden Tilsiter und Schlosskäse angeboten. Dazu lockt der Stand mit Fleisch aus der eigenen Herstellung.

Auch an die Kinder hatten die Organisatoren gedacht. Eselreiten, Weihnachtsgeschichten, Basteln und Kinderschminken standen auf dem Programm. Der Herdemer Weihnachtsmarkt bot einmal mehr beim Rundgang eine gute Gelegenheit, Freunde und Bekannte zu treffen und mit einer Tasse Glühwein auf die Adventszeit anzustossen.