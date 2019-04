Ein Sportler und Sportförderer: Der Frauenfelder Handballspieler und Trainer Ernst Graf ist verstorben Zum Gedenken: Ernst Graf war über den Sportclub Frauenfeld hinaus eine geschätzte Persönlichkeit. Für den Sportclub Frauenfeld: Alfred Pernet

Ernst Graf (Bild: PD)

Eine grosse Trauergemeinde begleitete am 9. April Ernst Graf auf dem Weg zu seinem letzten Spiel. Am 31. März ist er verstorben. Viele Handballerinnen und Handballer haben mit Graf ein Vorbild verloren. Das Handballspiel erlernte der im Jahr 1932 Geborene beim TV St. Gallen Ost. Über Basel, beim RTV, führte sein Weg im Sport 1959 nach Frauenfeld, zum damals noch jungen Sportclub (SCF).

Das Spiel auf dem grossen Feld war seine Leidenschaft. Dort kamen sein Spielwitz und seine Schnelligkeit voll zur Geltung. Aber auch in der Halle waren seine Spielweise und seine Treffsicherheit ein Markenzeichen. Auch als Trainer konnte Ernst Graf seine Erfolge feiern. Mit einer jungen Mannschaft stieg er 1964 bis in die Nationalliga B auf. Das Handballspiel, der Sport, war ihm «die schönste Nebensache der Welt». Mit der Einführung des Damenhandballs beim Sportclub Frauenfeld leistete er wiederum Pionierarbeit. Schon nach wenigen Jahren gelang den SCF-Damen unter seiner Leitung der Aufstieg in die 1. Liga. Später, nach seiner Aktivzeit, galt seine Liebe dem Schiedsrichterwesen. Dieser Weg führte ihn äusserst erfolgreich bis in die höchste Spielklasse.

Die Handballfamilie, der Sportclub Frauenfeld hat mit dem Tod unseres Freundes Ernst Graf einen grossen Sportler verloren. Seiner Frau Astrid, seinen Söhnen und Töchtern und seinen Grosskindern entbietet die Sportclub-Familie ihr herzlichstes Beileid.