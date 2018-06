Ein Sommernachtstraum in Frauenfeld

Der 24. Juni, dieses Jahr ein Sonntag, ist der Johannistag, den die Kirche im fünften Jahrhundert als Geburtstag Johannes des Täufers festlegte. In den christlichen Feierlichkeiten und Bräuchen rund um dieses Datum gingen allmählich die heidnischen Feste zur Sommersonnenwende auf. Für eine Aufführung von William Shakespeares «Ein Sommernachtstraum» gibt es daher wohl keinen passenderen Zeitpunkt als den kommenden Samstagabend, dem Beginn der Johannisnacht. In dieser Nacht brennen mancherorts die Johannisfeuer, um welche die Menschen jeweils tanzen. Eine solche Szene findet sich auch in Shakespeares Theaterstück. (hil)