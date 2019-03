Ein Roman über zwei ungleiche Schwestern: Die Frauenfelderin Eva Maria Hux gibt in Mammern eine Lesung In der Klinik Schloss Mammern geht am Samstag, 23.März, eine Veranstaltung mit der Heimweh-Frauenfelderin Eva Maria Hux über die Bühne. Die Schriftstellerin und Cellistin liest aus ihrem Roman.

Eva Maria Hux schreibt und musiziert. (Bild: PD)

(red) Schriftstellerin und Konzertcellistin Eva Maria Hux gastiert am Untersee. Die gebürtige Frauenfelderin liest am Samstag, 23.März, aus ihrem neuen Roman «Die Hand der Mirjam» und umrahmt die Lesung mit Musik für Cello solo von Johann Sebastian Bach, Domenico Gabrielli und Frédéric Chopin. Beginn des Anlasses im Hippokrates-Saal der Klinik Schloss Mammern ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die «Hand der Mirjam» spielt in der heutigen Zeit im Bodenseeraum. Die Enthüllungen im Verlaufe der Geschichte reichen bis zum Zweiten Weltkrieg zurück. Im Zentrum stehen die Schwestern Lara und Désirée Goldinger, die nach Jahren der Entfremdung an der Beerdigung ihrer Mutter, der Bestseller-Autorin Maria Goldinger, wieder aufeinandertreffen. Hux ist in Frauenfeld aufgewachsen, lebt jedoch seit 2001 in Stockholm. Sie studierte Musik, Übersetzung und Kulturmanagement und war 2008 bis 2011 als Kulturverantwortliche an der Botschaft in Stockholm angestellt.