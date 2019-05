An der Pfyner Gemeindeversammlung gab es ein paar Tränen zum Abschied

Im Pfyner Baureglemt, welches die Stimmberechtigten am Dienstag einstimmig genehmigten, stecken zehn Jahre Arbeit. Die Städtlizone erhält neu dieselben Massangaben wie die Dorfzone. Die Grenzabstände in der Städtlizone wie in der Dorfzone bleiben unverändert, in der Wohnzone wird dieser auf sechs Meter reduziert. In der Dorfzone darf zusätzlich um einen halben Meter, in der Wohnzone um einen Meter höher gebaut werden. Die bisher gleich strengen Vorschriften für die Dorf- und die Städtlizone wurden für die Dorfzone etwas gelockert. Das Städtli ist besonders wertvoll, die Dorfzone hingegen sehr weitläufig und heterogen. Wegen der inneren Verdichtung entfällt in der Dorfzone die Nutzungsziffer.