Badimord Ein Lebenskünstler, knapp bei Kasse – und ein Mörder? Thurgauer Obergericht befragt einen Zeugen zum Tägerwiler Badimord Der mutmassliche Badimörder von Tägerwilen versucht, seine lebenslange Haftstrafe inklusive Verwahrung zu verhindern. Dafür bot sein Verteidiger einen Freund des Beschuldigten als Entlastungszeuge auf.

Bei der Seerheinbadi wurde am Pfingstsonntag die tote Frau aufgefunden. Bild: Maya Mussilier

Der Verteidiger lässt nichts aus. Am Mittwoch präsentierte er dem Thurgauer Obergericht einen Zeugen, der den mutmasslichen Badimörder von Tägerwilen entlasten sollte. Im Kern ging es dem Anwalt wohl um die Frage, ob der langjährige Freund des heute 64-jährigen Beschuldigten sich vorstellen könne, dass dieser trotz seiner Knie- und Hüftproblemen einen leblosen Körper zum See schleifen konnte, um diesen dort zu versenken. «Vielleicht», meinte der Zeuge. Tatsächlich beantworten könne er das aber nicht.



Der Zeuge, der vor Obergericht geduldig Fragen beantwortet, ist aus Konstanz angereist. Es ist ein alter Bekannter eines Mannes, dem Mord vorgeworfen wird. Der Beschuldigte und er hätten Söhne im selben Alter, seien früher zusammen auf der Insel Reichenau campieren gegangen.

Seit Jahren wohne sein Freund aber auf Teneriffa. Dort habe er ihn auch schon besucht, sagt der Zeuge. Er beschrieb ihn als Lebenskünstler, der finanziell knapp über die Runden kam, stundenweise im Service arbeitete. Über seine Frauenbeziehungen habe er aber nie ausführlich gesprochen.



Plötzlich ein Heiratsantrag

Eine Beziehung pflegte der Beschuldigte über Jahre auch mit einer fast 20 Jahre jüngeren Konstanzerin. Regelmässig reiste sie zu ihm nach Teneriffa. Als er für Pfingsten 2016 einen Besuch bei ihr ankündigte, soll er ihr auch einen Heiratsantrag gemacht haben, erklärte die Gerichtspräsidentin.

Davon habe er nichts gewusst, sagte der Zeuge. «Ich war völlig überrascht, als ich davon erfuhr.» Sein Freund sei kaum in Deutschland aufgetaucht - vielleicht einmal pro Jahr - und nun sollte er sie heiraten?



Mit stumpfem Gegenstand zu Tode geschlagen

Am Pfingstsonntag 2016 dann ein grausiger Fund. Eine Spaziergängerin entdeckt im Uferbereich der Seerheinbadi Tägerwilen die Leiche einer Frau, eingehüllt in eine Decke. Die 38-jährige Konstanzerin wies massive Kopfverletzungen auf. Sie wurde mit einem stumpfen Gegenstand, möglicherweise einem Stein, zu Tode geschlagen. Schnell geriet ihr Geliebter aus Teneriffa ins Visier der Ermittler. Zeugen haben ihn und sein Mietauto mit spanischen Kontrollschildern am Tatort gesehen.

«Kaltblütige und manipulative Persönlichkeit»

Zwei Tage nach dem Leichenfund in Tägerwilen klicken Handschellen in Katalonien. Die spanische Polizei verhaftet am Flughafen Barcelona den damals 59-jährigen Deutschen. Der Verdacht steht im Raum, dass er den Mord aus langer Hand geplant hatte.

Etwa zehn Monate vor dem Tod der Frau schloss er eine Risiko-Lebensversicherung auf sie ab, die ihm bei ihrem Ableben eine halbe Million Euro einbringen sollte. Nach seiner Verhaftung legte der Mann zunächst ein Geständnis ab, widerrief dieses aber später. Seither bestreitet er die Tat.

Im Frühling 2019 verurteilte das Bezirksgericht Kreuzlingen den Mann in einem Indizienprozess zu einer lebenslangen Haft mit anschliessender Verwahrung. Er habe die skrupellose Tat begangen, um ein finanziell sorgenfreies Leben auf Teneriffa führen zu können. Ein forensisches Gutachten stellt beim Verurteilten eine «kaltblütige und manipulative Persönlichkeit» fest. Gegen das Urteil legte er Berufung ein. Die Hauptverhandlung vor dem Thurgauer Obergericht findet am Donnerstag, 17. Dezember, statt.



Besuch des Sohns war häufiger Reisegrund

Das Gericht dürfte aus der Zeugenbefragung vom Mittwoch kaum entscheidende neue Erkenntnisse gewonnen haben. Doch auch der Staatsanwalt nutzte die Möglichkeit, den Zeugen zu befragen. Aus welchen Grund sein Freund normalerweise nach Deutschland reiste? «Um seinen Sohn zu sehen», lautete die Antwort. Bei seinem letzten Aufenthalt an Pfingsten 2016 blieb ein solcher Besuch aber aus.