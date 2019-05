Ein Leben fürs Wollgarn: Ein Zeitzeuge der Thurgauer Textilindustrie berichtet Das Historische Museum Thurgau sucht Lebensgeschichten aus dem Industriezeitalter. Werner Herzog, Schichtführer und Entwicklungschef der ehemaligen Vigogne-Spinnerei Pfyn, erzählt von sozial gesinnten Patrons und lippenlesenden Arbeiterinnen. Thomas Wunderlin

Werner Herzog erzählt vom Alltag in in der Textilindustrie. (Bild Reto Martin)

Trotz des Lärms im Spinnsaal verständigten sich die Arbeiterinnen über eine Distanz von zwanzig Meter hinweg. Sie konnten von den Lippen lesen, erklärt Werner Herzog, ehemaliger Schichtführer und Entwicklungschef der Mitte der 1990er Jahre liquidierten Vigogne-Spinnerei Pfyn AG.



Der fast 90-jährige ehemalige Bauernbub aus Truttikon im Zürcher Weinland geniesst den Ruhestand in Frauenfeld. Am Donnerstag erzählte er im Schloss Frauenfeld mit kehliger Stimme aus dem Alltag des Industriezeitalters. Der Lärm, dem er in der Spinnerei ausgesetzt war, sei nicht so hoch gewesen wie in einer Weberei, eine normale Unterhaltung gleichwohl nicht möglich. So habe auch er ansatzweise Lippenlesen gelernt.



Sein Gehörschaden stamme nicht nur aus der Spinnerei, sondern auch vom Schiesssport, räumt der rüstige Rentner ein. Es macht ihm sichtlich Vergnügen, aus seinem langen Leben zu berichten, auch wenn sich nur eine Handvoll Zuhörer zum «Erzählcafé» eingefunden hat. Herzog hat sich auf einen Aufruf des Historischen Museums gemeldet, das kürzlich «Lebensgeschichten» aus der Thurgauer Industriegeschichte suchte.



Bei Saurer passten Frauen den Männern am Zahltag ab

Die Museumsmitarbeiterin Petra Hornung plant, das Resultat auf einer Internetseite zu präsentieren. Einige Interviews hat sie bereits gesammelt. Zu Beginn spielt sie via Laptop Statements ehemaliger Mitarbeiter von Thurgauer Industriebetrieben ein.



Unter anderem berichtet ein Hans Stacher von den Frauen der Saurer-Arbeiter, die am Zahltag am Fabrikeingang der ihre Männer abfingen, damit sie die gefüllten Lohntüten nicht gleich in den Wirtschaften leerten. Bei den Lohnzahlungen kamen auch Standesunterschiede zum Ausdruck – nicht nur in der Höhe des Lohns. Bei der Firma Spälty im glarnerischen Netstal, wo Herzog vor seiner Zeit in Pfyn arbeitete, erhielten die Angestellten ihren Lohn monatlich, während die Arbeiterinnen 14-täglich ausbezahlt wurden.



Nach einer Lehre bei der Textilmaschinenfabrik Rieter in Winterthur war Herzog von Rieter auf Montage geschickt worden, oft ins Ausland. Unter anderem verbrachte er zwei Jahre in Holland. Als er 1953 die Stelle in Netstal fand, heiratete er eine Frau, die er in Holland kennen gelernt hatte. Sie sei manchmal unter Bezug auf die Stellung ihres Mannes als «Frau Meister» angesprochen worden.

Seine Frau Antonia lernte Werner Herzog in Holland kennen, wohin er für die Rieter auf Montage ging. (Bild: Reto Martin)

Als die Geschäfte der Firma Spälty nicht mehr gut liefen, wechselte Herzog 1966 nach Pfyn, wo er in der einstigen Direktorenvilla wohnen durfte. Von einer guten Unterkunft profitierte nicht nur er. Schon im 19. Jahrhundert hätten die Patrons gewusst, dass nur zufriedene Arbeiter gut arbeiten.



"In allen Betrieben stand das Wohl der Arbeiter an erster Stelle."

Die Wohnheime für die jungen Italienerinnen seien zur Beruhigung der Eltern von Nonnen geleitet worden. «Die Mädchen waren mehr oder weniger eingesperrt», sagt Herzog, «wir hatten Mitleid mit ihnen.» Jene, die zur Spätschicht eingeteilt waren, habe man jeweils um 7 Uhr gesehen, wie sie in Zweierkolonne zur Frühmesse abmarschieren mussten.



Wenn Familien mit Kindern da waren, musste Herzog darauf achten, die Frauen nicht zur selben Schicht einzuteilen, damit sie sich in der Aufsicht ablösen konnten. «Nie blieb ein Kind allein.»

Die Vigogne-Spinnerei wurde 1963 in VSP Textil AG umbenannt. Laut Herzog geschah dies, weil deutsche Geschäftspartner Vigogne nicht aussprechen konnten. Der ursprüngliche Name stammte vom südamerikanischen Wildschaf Vicunã.



Zu Herzogs Zeiten wurde Wolle unter anderem zu Garn verarbeitet, das für Armeedecken verwendet wurde. Produziert wurde auch feldgraues Garn für Uniformen, schwarzes Garn für SBB-Uniformen und blauviolettes Garn für die Post.



Herzog besuchte die Herkunftsdörfer seiner Arbeiterinnen

Die Italienerinnen, die in der Regel nur für wenige Jahre die Schweiz kamen, sprachen kein Deutsch. Herzog verständigte sich auf Italienisch mit ihnen. Er wollte wissen, wo die Frauen herkamen. «Als einziger aus der Fabrik habe ich sie in ihren Dörfern besucht.» So reiste Herzog in die Dörfer am Monte Guglielmo in der Provinz Brescia. In Erinnerung geblieben sind ihm die Marmorböden in den Häusern.

Als später die Arbeiterinnen aus Spanien in den Thurgau kamen, reiste Herzog nach Galicien: «Es war herzzerreissend zu sehen, wie primitiv sie lebten.» Spanisch zu lernen, wollte dem mittlerweile Fünfzigjährigen nicht mehr gelingen. Doch die Spanierinnen lernten jeweils schnell Italienisch.



Eine Einwandergruppe folgt auf die andere

Mit den später kommenden Portugiesinnen stieg die Sprachhürde. Bei einer weiteren Einwanderergruppe stieg die kulturelle Barriere. So bemühte sich Herzog bei der Liquidation der VSP darum, einem Muslim eine neue Stelle zu vermitteln. Ein Unternehmerehepaar zeigte sich interessiert. Bei der Vorstellung weigerte sich der Muslim, der Chefin die Hand zu geben. Das sei ihm aus religiösen Gründen nicht erlaubt. Herzog schämte sich für den Mann, für den er sich eingesetzt hatte: «Ich versank fast im Boden.» Die Unternehmerin habe den Muslim trotzdem eingestellt.



Immer wieder betont Herzog die soziale Seite der Arbeitgeber. Wenn von den tiefen Löhnen der Textilbranche gesprochen werde, vergesse man oft die günstigen Wohnungen, die den Arbeitern zur Verfügung gestellt worden seien. Auch habe sich kein Patron erlauben können, geistig schwächere Mitarbeiter grundsätzlich nicht einzustellen. In Pfyn beispielsweise habe eine Behinderte den Spinnsaal von vorne bis hinten gewischt, und dann wieder von vorn bis hinten. Sie habe einen etwas geringeren Lohn erhalten. «Am Stammtisch hiess es, wir würden sie ausnützen.» Aber Herzog ist überzeugt: «Sie war glücklich.»