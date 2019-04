Das «Kaff» wird nicht heimatlos: Alternativkultur in Frauenfeld bleibt noch ein Jahr an der Grabenstrasse

Die Betreiber des Kulturlokals Kaff nehmen das 15-Jahr-Jubiläum des Vereins Projekt Kaff (Kulturarbeit für Frauenfeld) zum Anlass, ordentlich zu feiern. Die Festivitäten starten diesen Freitag, 12. April. Türöffnung im Kulturlokal an der Grabenstrasse 57 ist um 20 Uhr. Konzerte gibt’s ab 21 Uhr. Auf der Bühne stehen die mit dem Kaff sehr verbundenen Smith&Smart mit ihrem tanzbaren Hip-Hop-Mash-up aus Berlin, daneben spielt das südfranzösische Duo Ashkabad Dub. Von Manta Youf aus Baden gibt es Indie-Dub, vom Skiclub Toggenburg und Misomaniac Live-Modular-Electro. Den Abschluss macht DJ Katheter mit Drum ’n’ Bass.

DJ Styro 2000. (Bild: PD)

Am Samstag, 13. April, steigt von 14 bis 20 Uhr ein Daydance im Kaff-Vereinshaus an der Rheinstrasse 14. Folgende DJs sind am Start: Monsoon Village mit Hip-Hop und G-Funk, Rayman mit Funk und House, Jam Djembe mit (Tech-)House und Yanik B. mit Techno. Der Samstagabend im Kulturlokal an der Grabenstrasse steht bandmässig im Zeichen der Rockmusik. Türöffnung ist wiederum um 20 Uhr, Live-Sound gibt’s ab 21 Uhr. Den Anfang macht ein Quintett aus Vevey namens Mount Koya mit Psychedelic-Rock. No Me Coman ist eine Rockband aus Winterthur mit Wurzeln in Argentinien und Kolumbien. Dann spielen die Zürcher von Hathors Grunge-Punk und Noise-Rock. Auf die Frauenfelder All-About-DJ-Crew (House und Tech-House) folgt mit Styro2000 eine Legende. Der Zürcher beschallt schon seit über 30 Jahren die Raves dieser Welt.

Den Abschluss finden die Feierlichkeiten am Sonntag, 14. April, mit einem zweiten Daydance von 14 bis 20 Uhr an der Rheinstrasse 14. Es gibt Musik vom Plattenteller von der Combo Melena (Cumbia, Chicha, Afro und Tropical), vom Slivovitz Popova Soundsystem (Gipsy- und Balkan-Sounds), KlebeB (House und Techno) und Luc et Zino (House). Bei allen Jubiläums-Events ist der Eintritt frei, es wird eine Kollekte erhoben. (ma)



www.kaff.ch