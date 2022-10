Thurgau «Ein guter Tag für den Thurgau»: Kanton schickt Biodiversitätsstrategie in die Vernehmlassung Dem Artensterben soll Einhalt geboten werden. Bis ins Jahr 2028 werden im Kanton Thurgau 25 Biodiversitätsmassnahmen für 44 Millionen Franken umgesetzt.

Regierungsrat Dominik Diezi präsentierte den Massnahmenplan zur Biodiversitätsstrategie. Arthur Gamsa

Am Montag stimmte der Grosse Rat einer Änderung des Natur- und Heimatschutzgesetzes zu und setzte so die Volksinitiative Biodiversität Thurgau um. Damit beauftragte er den Regierungsrat, eine Strategie zur Förderung der Biodiversität festzulegen und mit einem Massnahmenplan umzusetzen. Dies hatte sich der Regierungsrat auch mit den Regierungsrichtlinien 2020–2024 zum Ziel gesetzt. Der Entwurf der Strategie und des Massnahmenplans liegen deshalb bereits vor. Sie wurden in den vergangenen Monaten breit abgestützt erarbeitet, sodass Regierungsrat Dominik Diezi bei der Vorstellung am Freitag im naturnahen Innenhof des Schulhauses Remisberg in Kreuzlingen zufrieden festhalten konnte:

«Ich denke, dass das Thema in der Gesellschaft angekommen ist.»

Diezi hielt mit seiner Begeisterung nicht hinter dem Berg, gehörte er doch als Mitte-Kantonsrat jenem Komitee an, das der Biodiversitätsinitiative zum Erfolg verhalf. «Heute ist ein guter Tag für den Thurgau, denn wir machen wieder einen weiteren Schritt zu mehr Natur», so der Magistrat.

Vier Schwerpunkte und 25 Massnahmen

Tatsächlich scheint auch im Thurgau einiges im Argen zu liegen. Dies zeigt die Tatsache, dass im Massnahmenplan 2023–2028 25 Massnahmen aufgelistet sind, die von «Pflege der Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung» bis hin zu «Mehr Wissen zum Zustand und der Entwicklung der Biodiversität» reichen.

Dabei lassen sich die Massnahmen vier Schwerpunkten zuordnen. So sollen sie erstens dazu beitragen, dass wichtige Lebensräume geschützt, aufgewertet und bedarfsgerecht ergänzt werden. Zweitens soll die funktionale Vernetzung der Lebensräume sichergestellt, drittens priorisierte und gefährdete Arten sowie die genetische Vielfalt gezielt gefördert und viertens die gesellschaftliche Verantwortung für die Biodiversität gestärkt werden.

Alle sind bei Umsetzung gefordert

Die Leiterin des kantonalen Amts für Raumentwicklung, Andrea Näf-Clasen, betonte, dass nicht einzelne Interessensgruppen, sondern die ganze Bevölkerung von der Biodiversitätsstrategie profitieren soll. Dementsprechend seien die Projekte sowohl ökologisch als auch ökonomisch auf Nachhaltigkeit getrimmt. Näf-Clasen machte klar:

«Jede Massnahme, die finanziert wird, soll eine starke und dauerhafte Wirkung haben.»

Matthias Künzler, Abteilungsleiter Natur und Landschaft und Projektleiter bei der Biodiversitätsstrategie, erklärte, dass der Massnahmenplan es der Politik zukünftig erlaube, «nun ganz viele Projekte zu verstärken». Dabei zielten die Massnahmen nicht primär auf zusätzliche Flächen, sondern vor allem auf eine zusätzliche Qualität der Massnahmen ab. Bei der etappenweisen Umsetzung seien aber nicht nur Ämter und Fachleute, sondern die ganze Bevölkerung gefordert. Letztere kann nun bei der öffentlichen Vernehmlassung mitwirken, die bis zum 31. Dezember 2022 läuft.