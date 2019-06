Das Sirnacher Schülerturnier war ein Fest mit 250 Nachwuchskickern Gute Stimmung, faire Spiele und glückliche Gewinner: Das Schülerturnier des Fussballclubs war ein voller Erfolg. Auszeichnungen gab es nicht nur für die Turniersieger.

30 Sirnacher Schüler-Teams zeigten auf dem Sportplatz Kett ihre Freude am Fussballsport. (Bild: PD)

(red) Die Schüler aus der Gemeinde Sirnach haben am vergangenen Sonntag ihre Nockenschuhe für das Schülerturnier des FC Sirnach geschnürt. Rund 250 Kinder, verteilt auf 30 Teams, zeigten auf dem Sportplatz Kett ihre Freude am Fussballsport. Alle spielten sie um die begehrten Pokale, die es für die Sieger der drei Alterskategorien zu gewinnen gab.

Trotz des Ehrgeizes blieb die Fairness nicht auf der Strecke. Und weil auch das Wetter mitspielte, wurde das Schülerturnier ein richtiges Fussballfest. Die Eltern und Betreuer feuerten die Kinder an, bauten Sonnenschirme am Spielfeldrand auf und verpflegten sich an der Festwirtschaft.

Vielfältiges Mittagsprogramm

In der Mittagspause konnten sich Kinder von Coiffeur Müggler schminken lassen. Wer sich weiter sportlich betätigen wollte, konnte sich gegen Gabriel Akin, den Torwart der ersten Mannschaft des FC Sirnach, im Elfmeterschiessen messen oder seine Präzision beim Torwandschiessen unter Beweis stellen. Die besten Torwand-Schützen wurden mit einem Pokal belohnt.

Beim Turnier selbst durften nur die erfolgreichsten Mannschaften nach den Finalspielen die Treppe zum Clubhaus hochgehen und einen Pokal in die Höhe stemmen. Sponsor Denho Touma ehrte die «Breitini Kickers», die Gewinner der Erst- und Zweitklässler. Im Final der Dritt- und Viertklässler haben sich die «Freekickers» durchgesetzt. Sie haben von Sponsor Pascal Grob ihre Pokale erhalten. Als Sieger der Fünft- und Sechstklässler durften sich die «Game-Masters» feiern lassen.