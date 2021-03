Wängi Ein diskussionsloses Resultat: Stephanie Eberle klar zur neuen Wängemer Schulpräsidentin gewählt Stephanie Eberle übernimmt in Wängi das Schulpräsidium vom nicht mehr angetretenen Jörg Kobelt.

Die frisch gekürte Wängemer Schulpräsidentin Stephanie Eberle vor dem Primarschulhaus in Lachen bei Wängi. (Bild: Andrea Stalder)

801 von 866 Stimmen. Mit diesem Glanzresultat darf Stephanie Eberle als Wängemer Schulpräsidentin in die neue Legislatur starten. Das bisherige Schulbehördenmitglied übernimmt das Amt von Jörg Kobelt, der nach acht Jahren aus beruflichen Gründen auf eine Wiederwahl verzichtet hatte.

Dass Eberle als einzige Kandidatin die Wahl schafft, war klar. Dass die Präsidentin der SVP Wängi-Lommis aber ein derart deutliches Resultat mit nur gerade einer ungültigen Stimme und nur 65 Stimmen für «Vereinzelte» erzielt, stimmt sie «unglaublich zufrieden», wie die 37-Jährige am Sonntag auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. «Trotz der klaren Ausgangslage war ich im Vorfeld der Wahl dennoch ein bisschen nervös», sagt sie weiter und ergänzt lachend: «Mein gutes Resultat spricht für unser harmonisches Dorf.» Zudem sei sie dankbar für die breite Unterstützung und den Vertrauensbeweis durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.

Ein Neuer für eine Vakanz

Weil Stephanie Eberele nun zur Schulpräsidentin gewählt wurde, war ihr Behördensitz wieder zu besetzen. Einziger neuer Kandidat hierfür war Fabio Menegola. Er schaffte die Wahl mit 798 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 422 Stimmen. Diskussionslos meisterten auch die drei Bisherigen Thomas Marti (851 Stimmen), Olivia Schmid (819) und Anton Sopi (811) ihre Wiederwahl.

Trotz der spannungsarmen Ausgangslage der Gesamterneuerungswahlen der Wängemer Schulbehörde darf sich das Gremium schliesslich über eine hohe Stimmbeteiligung von 47Prozent freuen.

Abstimmung über Schulbauten verschoben

Ursprünglich hatte die Wängemer Schulbehörde vorgesehen, am Wahlsonntag auch über den 12,5-Millionen-Kredit für einen Schulhausneubau sowie die Erweiterung des Schulhauses Imbach 2 abstimmen zu lassen. «Aufgrund der Einmaligkeit des Projekts ist es der Schulbehörde ein grosses Anliegen, persönliche Informationen an einem Informationsanlass weiterzugeben», liess das Gremium im Februar verlauten.

Weil ein solcher Anlass derzeit aber pandemiebedingt nicht durchführbar ist, hat sich die Wängemer Schulbehörde an einer ausserordentlichen Sitzung dazu entschlossen, die Urnenabstimmung auf den 13.Juni zu verschieben. Den Informationsanlass zum Bauprojekt will sie am 29.Mai durchführen und zuvor den Stimmbürgern die entsprechende Abstimmungsbotschaft zukommen lassen.