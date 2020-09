Ein Co-Präsidium leitet neu die Geschicke der Sozialdemokraten der Stadt Frauenfeld

Coronainfiziertes Mädchen drückt in Frauenfeld die Schulbank und befindet sich jetzt in Selbstisolation +++ Schulbehörde reagiert mit Elternbrief und Leitfaden

Am ersten Tag der Schulöffnung am 11. Mai ist eine Schülerin in der Schulanlage Reutenen positiv auf Corona getestet worden. Das teilen die Frauenfelder Schulbehörden am Montagabend mit.