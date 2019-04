Trio Artemis begeistert Publikum in Fischingen Das Konzert des Trio Artemis mit Daniel Schnyder war bereits im Voraus ausverkauft. Trotzdem wagten einige am Sonntag den Spontanbesuch in der Klosterbibliothek. Sie wurden nicht enttäuscht. Christoph Heer

Das Trio Artemis mit Katja Hess, Myriam Ruesch und Bettina Macher spielt mit Jazzer Daniel Schnyder in der Klosterbibliothek. (Bild: che)

Nein, nicht alle haben sich vorab einen Zutritt in die Klosterbibliothek ergattert. Diese ist nämlich mit rund 200 Personen restlos ausverkauft. Dank dem emsigen Wirken der Organisatoren werden doch noch einige Sitzgelegenheiten organisiert, sodass es immerhin noch der eine oder andere Klassikliebhaber geschafft hat, dem gut einstündigen Konzert beizuwohnen.

Es ist ein Konzert der drei Musikerinnen Katja Hess (Violine), Bettina Macher (Cello) und Myriam Ruesch (Klavier) – als Trio Artemis. Verstärkung erhalten die drei Frauen an diesem Ostersonntag durch Jazzer Daniel Schnyder aus New York. Alle dürfen sie auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, weltweit haben sie schon gespielt und sich so natürlich einen Namen erschaffen, der aus dem Genre des Klassik und Jazz nicht mehr wegzudenken ist.

«Classic goes Jazz», Bizet bis Bach

Das Kloster Fischingen ist für das Trio Artemis ein besonderes Heimspiel. Vor 24 Jahren nämlich fand an diesem Ort das erste öffentliche Konzert des Trios statt. Unter dem Motto «Classic goes Jazz» wagen sie eine spezielle Neuauflage. Auch dank der Mitwirkung des charismatischen Saxofonisten und Komponisten Daniel Schnyder verschmelzen so unterschiedlichste Musikstile ineinander. Die Mischung aus klassischen Werken und modernen, dem Jazz angelehnten Kompositionen gefällt dem Publikum, in welchem sich zahlreiche jüngere Personen befinden – nicht alltäglich für ein Konzert in diesem Stil.

«Absolute Weltklasse! Diese sichtbare Spielfreude der drei Frauen, gepaart mit der lebendigen Saxofoneinlage, echt super.»

Werke von Georg Bizet über Manuel de Falla bis hin zu Johann Sebastian Bach, wird der virtuose Bogen von Barockmusik bis zeitgenössischen Klängen gespannt. Schon der Konzertauftakt – eine packende und beschwingte Präsentation der «Carmen Suite» von Georg Bizet – lässt die Ohren der Besucher vor Freude glühen.

Das Publikum setzt sich zusammen aus Besuchern aus der ganzen Deutschschweiz und gar aus dem nahen Ausland. Die stets hochklassigen Konzerte im Kloster mausern sich offensichtlich immer mehr zu einem – eben nicht mehr unbedingt geheimen – Tipp, weit über die Gemeindegrenzen hinaus.

Eine Besucherin aus Eschlikon trifft mit ihrer Aussage den Nagel auf den Kopf. «Absolute Weltklasse! Diese sichtbare Spielfreude der drei Frauen, gepaart mit der lebendigen Saxofoneinlage, echt super.» Da dürfen natürlich die Zugaben nicht fehlen, damit auch der Letzte absolut zufrieden nach Hause kehrt.