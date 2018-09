Ein bescheidener Macher: Der Frauenfelder Unternehmer Oliver Vietze erhält den AWG-Anerkennungspreis Oliver Vietze ist der diesjährige Anerkennungspreisträger der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft. Die CVP-Gruppe hatte am Samstag ins "Goldene Kreuz" nach Frauenfeld zur Verleihungsfeier für den Baumer-Group-Chef geladen. Christof Lampart

AWG-Präsident Bruno Schlauri überreicht Oliver Vietze die Preisträger-Urkunde. Ehefrau Kristiane Vietze applaudiert. (Bild: Christof Lampart)

Die Urkunde bekam Oliver Vietze von Bruno Schlauri, dem Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG), überreicht. Schlauri würdigte Vietze als «echten Patron, der diese Auszeichnung verdient hat, denn Baumer ist ein Vorzeigebetrieb im Kanton, in der Schweiz und auf der ganzen Welt». Die Ehrung fand im «Goldenen Kreuz» in Frauenfeld und im Beisein von Politprominenz wie CVP-Nationalrat Christian Lohr, Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stockholm, der Frauenfelder Gemeinderatspräsidentin Barbara Dätwyler und CVP-Kantonalpräsident Paul Rutishauser statt.

Wirtschaftsjournalist Armin Menzi betonte in seiner Laudatio, Vietze sei ein liberaler Geist und kantiger Unternehmer, der vor klaren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aussagen nicht zurückschrecke. Darüber hinaus sei es ihm jedoch ein Gräuel, im Mittelpunkt zu stehen. Viel lieber unterstreiche Vietze die Verdienste seines Teams. Und doch wäre ohne Vietzes visionärem Mut, der nach 2007 die Internationalisierung der Baumer-Group vorantrieb, der grösste private Arbeitgeber in Frauenfeld heute kaum so gut aufgestellt.

Preis für Verdienst am Thurgau Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) der CVP Thurgau gilt als dessen Wirtschaftsflügel. Die 350 Mitglieder sind zum grossen Teil Kaderleute aus der Industrie, dem Gewerbe und dem Dienstleistungssektor. Eine Mitgliedschaft bei der CVP ist nicht verpflichtend. «Wir haben auch Leute aus anderen Parteien bei uns», sagt AWG-Präsident Bruno Schlauri. Auch die Geehrten müssen keineswegs einen christdemokratischen Stallgeruch aufweisen, was auch Preisträger wie Oliver Vietze, Thomas Nägeli (Nägeli Swiss AG), Marco Baumann (Rausch) und Peter Spuhler (Stadler Rail) beweisen. Mit dem Anerkennungspreis werden Personen ausgezeichnet, die sich wirtschaftlich und/oder gesellschaftlich für den Thurgau eingesetzt haben. (art)

Die Konkurrenz kommt aus China

In seinem Dank betonte Olivier Vietze, dass Baumer, welche die Nummer eins in der Schweiz bei der Herstellung von Industriesensoren ist, nach den schwierigen Jahren nach 2008 aktuell wieder etwas aufatmen könne. Doch sei dies kein Grund, um sich zurückzulehnen. Im Gegenteil: Man müsse heute mehr denn je kämpfen, um Arbeitsplätze in der Schweiz halten zu können, denn die Konkurrenz sei hellwach.

«In China herrscht ein richtiger Sog im Maschinen- und Anlagenbau. Dort fragt man beim Einstellungsgespräch nicht, wie viel Ferien man zugut hat und ob man 80 Prozent arbeiten kann», so Vietze.

Auch mit der Masseneinwanderungs-Initiative habe man sich ins eigene Fleisch geschnitten. «Wir finden seit deren Annahme fast keine qualifizierten Leute mehr, die bei uns arbeiten wollen. Aus Deutschland kommt praktisch niemand mehr zu uns. Wir müssen deshalb wieder Rahmenbedingungen schaffen, die es uns erlauben, dass es uns gut geht», warnte Vietze vor nationalem Protektionismus. Eines ist für ihn ganz klar: «Die Weltwirtschaft ist nicht von der Schweiz abhängig. Wir aber hängen geradezu am Zipfel der Weltkonjunktur.»