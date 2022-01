Zum Gedenken «Ein ausgesprochener homo politicus» Der Weinfelder alt Regierungsrat Arthur Haffter ist am Weihnachtstag kurz vor seinem 95. Geburtstag verstorben. Ein Nachruf des ehemaligen FDP-Kantonalpräsidenten Hans Weber.

Arthur Haffter gehörte bis 1992 der Thurgauer Kantonsregierung an. Reto Martin

Ein ausgesprochener homo politicus sei er, sagte Arthur Haffter zu Heinz Moll an dessen Ständeratswahlfeier im November 1983. Meiner Meinung nach trifft diese Bezeichnung auch auf den kürzlich im Alter von fast 95 Jahren verstorbenen Arthur Haffter selber zu. Als liberal denkende und handelnde Persönlichkeit, anpackend, dynamisch, offen für Neues, dem Recht verpflichtet, für das Wohl der ihm Anvertrauten und der staatlichen Gemeinschaft sorgend, gesellig und humorvoll, so erlebte ich Arthur Haffter als sein Nachfolger im Präsidium der FDP Thurgau, als sein Untergebener als Rektor der Kantonsschule Romanshorn, als Mitglied im Lions Club Kreuzlingen und als guten väterlichen Freund.

Zum Weinfelder Gemeindeammann gewählt

Als zweiter Sohn einer mittelständischen Familie 1927 geboren wuchs Arthur Haffter in Märstetten auf, besuchte die Handelsabteilung der Kantonsschule Frauenfeld und anschliessend eine Handelsschule in Lausanne. Nach einem Bankpraktikum und einer Tätigkeit als Buchhalter studierte er Rechtswissenschaften und schloss 1955 mit dem Doktorexamen ab. Im gleichen Jahr trat er der FDP Weinfelden bei, die er von 1961 bis 1964 im Gemeinderat vertrat. Schon mit dreissig Jahren wurde er zum Präsidenten des Bezirksgerichtes gewählt und praktizierte daneben als Anwalt.

Mit der 1964 erfolgten Wahl zum Gemeindeammann von Weinfelden begann Arthur Haffters politische Karriere. Mit seiner dynamischen Art motivierte er die Bürgerschaft, sodass während seiner Amtszeit die Alterssiedlung, das Kongresszentrum Thurgauerhof, die Sportanlage Güttingersreuti und das Pflegeheim gebaut werden konnten. Von 1959 bis 1975 verschaffte sich Arthur Haffter mit seinen Voten Ansehen im Grossen Rat und von 1968 bis 1976 präsidierte er die FDP Thurgau.

Zuerst Bau-, dann Sanitäts- und Erziehungsdirektor

Im Frühling 1975 galt es im Regierungsrat Dr. Albert Schläpfer zu ersetzen. Die Delegierten hatten zwischen den Kantonsräten Heinz Moll und Arthur Haffter zu entscheiden. Schliesslich wurde nach lebhafter Diskussion und zu meiner Freude Haffter zum Kandidaten bestimmt und vom Stimmvolk auch problemlos gewählt. Von seinem Vorgänger übernahm Haffter zunächst das Baudepartement und wechselte 1980 dann ins damalige finanzaufwendige Erziehungs- und Sanitätsdepartement. Ziel war auch jetzt, nicht bloss zu verwalten, sondern aktiv zu gestalten, Probleme zu lösen und Neues zu schaffen.

In Erinnerung geblieben sind etwa der Beginn der Thurkorrektion, Ausbau der Kantonsspitäler und Neugestaltung der Psychiatrie, das Mittelschulgesetz von 1982, der endlich im dritten Anlauf geglückte Bau für die Kantonsschule Romanshorn und die Einführung des Frühfranzösisch an der Primarschule. Damals unterstanden alle Mittelschulen noch direkt dem Erziehungschef, sodass wir Rektoren Arthur Haffter auch immer wieder an Sitzungen erlebten. Wir hatten es dabei mit einem stets gut vorbereiteten Chef zu tun, der seine klare Sicht äusserst eloquent darlegte und sie hartnäckig, für uns gelegentlich stur, verteidigte. Immer aber war er auch ein aufmerksamer Zuhörer, der sich durch gute Argumente überzeugen liess. Er führte uns an einer langen Leine, die uns viele Freiheiten liess, die wir sehr schätzten.

Ein spätberufener Läufer

Das berufliche Leben Arthur Haffters war durch die Politik bestimmt. Aber in der Freizeit und nach seiner Pensionierung ging er mit Begeisterung vielen anderen Interessen nach. An erster Stelle stand die Familie. Seit 1960 war er mit Adelheid Bamert verheiratet und erzog mit ihr zwei Töchter und einen Sohn. Mit 50 Jahren wurde er vom Waffenlauffieber gepackt. Er wurde vom Kettenraucher zum Nichtraucher und zum ehrgeizigen Sportler. Mit der gleichen Hartnäckigkeit und Disziplin, die er in der Politik zeigte, trainierte er jetzt und wurde zum erfolgreichen Läufer.

Arthur Haffter war und blieb ein Liberaler. Freiheit war für ihn ein zentraler Begriff, aber immer verbunden mit dem Wissen, dass die Freiheit ihre Grenzen an der Freiheit anderer Menschen hat und dass es keine Freiheit ohne Verantwortung gibt.