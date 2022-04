Ehrenamtlich In der Frauenfelder Nachbarschaftshilfe waren vergangenes Jahr über hundert Freiwillige im Einsatz Der Frauenfelder Dachverband für Freiwilligenarbeit im sozialen Bereich präsentierte an seiner Jahresversammlung eindrückliche Zahlen. Neu hat im Vorstand auch alt Stadtrat Ruedi Huber Einsitz.

Die Dafa-Vorstandsmitglieder Jürg Rietmann und Heinz Wiederkehr stellten an der Jahresversammlung die Nachbarschaftshilfe und die Freizeitbörse vor. Bild: Manuela Olgiati

Nachbarschaftshilfe ist in verschiedenen Frauenfelder Quartieren ein Bedürfnis. Jürg Rietmann und Heinz Wiederkehr stellten an der Jahresversammlung des Frauenfelder Dachverbands für Freiwilligenarbeit im sozialen Bereich (Dafa) dieses freiwillige Engagement vor. Dass der Dafa die Trägerschaft für die Nachbarschaftshilfe in den Statuten regelt, wirkt sich positiv auf die weitere Zusammenarbeit aus. 2021 waren 102 Freiwillige motiviert im Einsatz für 190 Hilfeempfangende, 28 Tandems bildeten sich. Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler sagte an der Versammlung: «Dieses grosse Engagement verdient Anerkennung.» An der Versammlung hiessen 24 Mitglieder am Montagabend alle Geschäfte gut.

Finanzen im Lot Kassier Ernst Gerber präsentierte die Rechnung 2021, die bei einem Aufwand von 55'231 Franken und einem Ertrag von 57'794 Franken mit einem Gewinn von 2562 Franken abschliesst. Die Rechnung sowie ein ausgeglichenes Budget 2022 genehmigten die 24 Stimmberechtigten einstimmig. Das Vereinsvermögen beträgt 11'570 Franken. (mao)

Paul Gruber, Dafa-Präsident. Bild: Manuela Olgiati

Evelyne Hagen-Freund, Dafa-Geschäftsstellenleiterin, vermittelte zusätzlich zur Nachbarschaftshilfe im letzten Jahr 104 Freiwillige. Dafa-Präsident Paul Gruber sagte:

«Die Suche nach einem Medienverantwortlichen brachte nicht den gewünschten Erfolg.»

Aber es gab mit Professor Rainer Fuchs aus Frauenfeld und seinen Studenten der ZHAW eine Zusammenarbeit. Ein Kommunikationskonzept wurde ausgearbeitet, welches nun zur Umsetzung gelangt.

Der Dafa-Vorstand: Heinz Wiederkehr, Geschäftsstellenleiterin Evelyne Hagen-Freund, Präsident Paul Gruber, Beatrice Blaser (neu), Ruedi Huber (neu), Kassier Ernst Gerber und Jürg Rietmann. Bild: Manuela Olgiati

Alt Stadtrat Ruedi Huber neu im Vorstand

Einstimmig wählten die Mitglieder den Vorstand mit Präsident Paul Gruber und den bisherigen Mitgliedern Heinz Wiederkehr, Ernst Gerber, Jürg Rietmann und Paul Klöpfer. Marianne Keller hatte ihren Austritt aus dem Vorstand gegeben. Neu gewählt wurden zwei Vorstandsmitglieder: alt Stadtrat Ruedi Huber und Beatrice Blaser. Als Rechnungsrevisoren gewählt wurden die Bisherige Elsbeth Bischof und neu Frank Bernhard.