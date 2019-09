Interview

EHC-Frauenfeld-Präsident vor dem Duell gegen den grossen HC Davos: «Wollen unsere Haut möglichst teuer verkaufen»

Am Mittwochabend ab 20 Uhr treffen die Eishockeyaner des EHC Frauenfeld in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cup in der heimischen Kunsteisbahn auf den grossen HC Davos. Der Frauenfelder Klubpräsident Michael Hinder freut sich auf das Duell mit dem Schweizer Rekordmeister.