«Egoismus pur»: Autos mit Verbrennungsmotoren auf E-Parkplätzen in Frauenfeld sorgen für Aufsehen im Netz

89 oberirdische Parkplätze in der St.Galler Innenstadt sollen verschwinden: Stadtrat unterstützt Parkhausprojekt UG 25

Die seinerzeit dem Parkhaus Schibenertor zugewiesenen 89 öffentlich bewirtschafteten Parkplätze in der St.Galler Innenstadt sollen aufgehoben und im Parkhausprojekt UG 25 kompensiert werden. Das schreibt der Stadtrat in einer Medienmitteilung. Der gewünschten Verlagerung von Oberflächenparkplätzen in Parkhäuser könne damit Rechnung getragen werden.