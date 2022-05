Siebter Streich in Folge: Philip Egli ist erneut Tagessieger bei den Auto-Renntagen Frauenfeld

Der Glarner Philip Egli ist in Frauenfeld eine Klasse für sich. Er triumphiert erneut und feiert bei den Auto-Renntagen seinen bereits siebten Erfolg in Serie. Auch zwei Thurgauer siegen in ihrer Kategorie.