St.Gallen Olma 2021: Alles Wichtige zur grössten Ostschweizer Messe in der Übersicht

Was ist in diesem Jahr anders als in den Vorjahren? Was bleibt gleich? Aktuelle Informationen und Wissenswertes von der ersten Messe 1943 über den Brand der Halle 7 bis zum Neubau der Halle 1.