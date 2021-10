E-Musik Im Zeichen der Gregorianik: Bei den Frauenfelder Abendmusiken spielte Emanuel Helg Werke aus Barock und Moderne Der Hausorganist der Katholischen Stadtkirche St.Nikolaus hatte am Sonntagabend ein Heimspiel im Rahmen eines Orgelkonzerts. In seinem Programm lehnte sich Emanuel Helg vornehmlich an Gregorianische Gesänge an.

Emanuel Helg an der Orgel der Katholischen Stadtkirche St.Nikolaus in Frauenfeld. Bild: Christof Lampart

Das einstündige Konzert war ausgewogen und spannungsreich zugleich, weil Emanuel Helg, Hausorganist der Katholischen Stadtkirche St.Nikolaus, in seinem Programm eine klare Linie verfolgte. Abwechselnd trug er Werke aus Barock und Moderne vor. Wobei Erstere vor allem Werke von Johann Sebastian Bach waren.

Bei den Kompositionen hatte sich Helg Werke ausgesucht, welche sich allesamt an die Gregorianischen Gesänge anlehnten. So zum Beispiel das «Te Deum» aus Jean Langlais' Frühwerk «Trois Paraphrases Grégoriennes». Bezüglich Bach ging Helg auf Nummer sicher, spielte er doch so bekannte Choräle wie «Von Gott will ich nicht lassen» (BWV 658) oder «Christ der du bist der helle Tag» (BWV 766). Wunderschön auch das «Ave Maris Stella», op. 28 von Flor Peeters (1903 bis 1986). Helg wusste diesem musikalischen «Meerstern» mit wie Meereswogen stetig anrollenden Klangwellen ein funkelndes Kolorit zu geben, das überaus zu gefallen wusste.

Ein Ausblick aufs Gastspiel von Rudolf Meyer

Von einem Mann, welcher die helvetische Orgelmusik-Landschaft im vergangenen halben Jahrhundert stark mitgeprägt hat, nämlich dem Winterthurer Organist, Komponist und Orgelberater Rudolf Meyer (*1943), erklang das «Salve Regina». Und wer weiss, ob Meyer das wunderschöne Werk nicht selbst in dieser Kirche spielen wird, wenn er im September 2022 hier sein geplantes Gastspiel geben wird? Auf jeden Fall war dieser versteckte Hinweis Helgs auf das, was in relativ ferner Zukunft auf die Frauenfelder Musikfreunde noch zukommen wird, ebenso subtil wie das Werk selbst. Dem Frauenfelder Publikum schien es auf jeden Fall gefallen zu haben, dankte es doch am Ende Helg für sein Spiel mit langem und herzlichen Applaus.