Dussnang Die Sanierung der Kirche Maria Lourdes ist gestartet Die Pfarrkirche Maria Lourdes in Dussnang steht vor umfassenden Restaurierungsarbeiten. 4,5 Millionen Franken hatten die Kirchbürger dafür bewilligt. Am Montag war Baustart.

Pater Gregor segnet am Handwerkergottesdienst die Bauhelme, das Gerüst und alle Anwesenden – für eine unfallfreie Bauzeit. Bild: Christoph Heer

Mit einem Handwerkergottesdienst starteten am Montagabend in Dussnang die Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten an und in der katholischen Kirche Maria Lourdes. Pater Gregor richtete dabei den Segen Gottes an alle Arbeitnehmenden, Architekten, Planer, Behördenmitglieder und allen weiteren Mitinvolvierten.

Das Gerüst steht, die Gesamtsanierung kann beginnen. Am Montagabend feierten die Involvierten einen Handwerkergottesdienst. Bild: Christoph Heer

Auch das bereits aufgebaute Gerüst empfing dabei Weihwasser – für eine unfallfreie Arbeitszeit. Gar als «historisches Ereignis» betitelt Kirchenpräsident Martin Widmer den Start zu den geplanten Arbeiten. «So hoffen wir, dass wir in zwei Jahren das Erlebnisfest wie geplant durchführen können. Das Wichtigste ist jedoch, dass alle Arbeiten, insbesondere diejenigen in schwindelerregender Höhe, unfallfrei vonstattengehen.»

Mithelfen wird indes auch der gesprochene Kredit für die Gesamtsanierung in der Höhe von 4,5 Millionen Franken. Der Sanierung und der Renovation ging eine jahrelange Vorbereitungszeit voran, doch jetzt geht es los und dementsprechend ist die Freude bei allen Beteiligten gross.