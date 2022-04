Dussnang Aus der IG wird der Verein Weihnachtsmarkt Tannzapfenland Wiederum erfährt das Gremium, welches sich für die Organisation des beliebten Marktes im Advent zeichnet, eine Neuerung. Nachdem es nach der Durchführung im Jahr 2016 vom «Christchindlimarkt Dussnang» zur «Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt» überging, gehen die Verantwortlichen nun als Verein Weihnachtsmarkt Tannzapfenland in die Zukunft. Schon jetzt laufen die Planungen für die Durchführung in diesem Jahr auf Hochtouren.

Strotzen vor Energie und Engagement und freuen sich, wenn im November der diesjährige Weihnachtsmarkt wieder stattfinden kann. Der Vorstand des Vereins Weihnachtsmarkt Tannzapfenland mit Luzia Aebi, Heidi Burger, Peter Egli (Präsident), Yvonne Kappeler, Renate Bissegger, Beat Aebi. Es fehlt Vizepräsidentin Carolin Kappeler. Bild: Christoph Heer

Wer selber in einem Gremium oder einem Organisationskomitee eines Anlasses sitzt, weiss haargenau, dass die jeweiligen Planungen schon Monate, wenn nicht schon über einem Jahr, vor der kommenden Durchführung starten. Es gibt viel zu tun, packen wir’s an, lautet demnach auch das Motto des Vereins Weihnachtsmarkt Tannzapfenland. Vergangenen Mittwochabend konstituierte sich das OK dazu, dies, weil am gleichen Abend der «neue» Verein aus der Taufe gehoben wird.

Sie selber bezeichnen sich als eine bunt durchmischte, lustige und fröhliche Truppe, die den familiären Weihnachtsmarkt organisiert. Doch wer sind nun die Köpfe dahinter? In erster Linie amtet hierbei Peter Egli als Vereinspräsident. Assistiert wird er durch Vizepräsidentin Carolin Kappeler, Yvonne Kappeler, Renate Bissegger, Heidi Burger sowie Luzia und Beat Aebi. Als Verein habe man mehr Sicherheit, was gewisse Haftungen anbelangt, «und auch sonst bringt die Vereinsgründung einige Vorteile mit sich», betont Peter Egli.

Marktfahrer melden sich jetzt

Grosse Veränderungen wird der Markt indes nicht erfahren. Bisweilen stellten vor und in der Hörnlihalle zwischen 20 und 30 Marktfahrer ihre Stände auf. «Es dürfen in diesem Jahr gerne mehr sein, denn wir planen den Miteinbezug der nebenanliegenden Turnhalle Sonnenhof. Ideal wären mindestens 45 Stände, dann lohnt sich unser Aufwand», sagt Beat Aebi. Zu diesem Aspekt appelliert er an die Marktfahrer aus nah und fern.

«Meldet euch jetzt via unsere Website, so gelingt uns eine treffsichere Planung von Beginn an.»

Jahr für Jahr hat der Markt ganz im Süden des Kantons Thurgau Hunderte Besucher angezogen. Dafür waren nicht nur die Marktfahrer besorgt, auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gehört längst dazu. «Ein Kinderkarussell, Kinderschminken, der Samichlausbesuch, die Kafi-Stube mit Livemusik und vieles mehr werden auch dieses Jahr am Samstag, 19. November, bereit sein», sagt Renate Bissegger.

Grosse Überlegungen werden betreffend Festwirtschaft gemacht. An den letzten Durchführungen – also noch vor der Coronapandemie und den damit verbundenen Absagen – standen schmackhafte Raclette-Portionen auf der Menukarte. Das kulinarische Angebot will man nun versuchen auszubauen. Die Überlegungen gehen von Spaghettivariationen über Gulasch bis Pommes frites und Hotdogs; man darf sich überraschen lassen.

Auf jeden Fall – und das hat sich der Verein auf die Fahne geschrieben – wird man mit viel Herzblut wieder dafür sorgen, dass sich Freunde treffen können, die Unterhaltung und der Spass nicht zu kurz kommen und dass auch den teilnehmenden Marktfahrern und den Teilnehmern aus der hiesigen KMU-Landschaft eine Plattform geboten wird.