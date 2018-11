Die Verantwortlichen sprechen von «durchschnittlichen Wartezeiten» in der neuen Frauenfelder Post Seit der Neueröffnung der Frauenfelder Hauptpost hagelt es Kritik, etwa wegen langer Warteschlangen. Die Filialen in den Quartieren und die Paketautomaten böten Alternativen, sagt Postsprecher Mirko Gentina. Interview: Stefan Hilzinger

Grosses Medieninteresse anlässlich der Eröffnung der Hauptpost. (Bild: Andreas Stalder, 1.Oktober 2018))

Herr Gentina, die neue Hauptpost in Frauenfeld gilt als eine der modernsten Poststellen der Schweiz. Nun beklagen sich Kunden über lange Schlangen und Wartezeiten. Warum?

Die Wartezeiten in der neuen Hauptpost Frauenfeld entsprechen den durchschnittlichen Wartezeiten in den Filialen der Schweizerischen Post. In der Anfangszeit nach der Neueröffnung waren die Wartezeiten allerdings teilweise länger. Generell sind die Wartezeiten über Mittag oder am Feierabend etwas länger, da dann mehr Kundinnen und Kunden die Filiale aufsuchen. Auch gegen Monatsende nimmt das Kundenvolumen jeweils zu und es kann zu längeren Wartezeiten kommen. Natürlich messen wir die Wartezeiten täglich, prüfen die Dienstorganisation und passen diese nötigenfalls an.

Mit der Eröffnung der neuen Hauptpost wurden die beiden anderen Filialen in Agenturen umgewandelt. Offensichtlich ein Fehlentscheid?

Dank der beiden Filialen mit Partnern sind Postdienstleistungen in den Quartieren Ergaten-Talbach im Denner und im Kurzdorf im Coop weiterhin erhältlich. Erfahrungsgemäss braucht es ein wenig Zeit, bis die Kundinnen und Kunden das Angebot der Filialen mit Partnern kennen und aktiv nutzen. Zusätzlich hat die Post eine PickPost-Stelle im Volg in Huben realisiert. Dort können seit dem 22. Oktober Pakete und Briefe aufgegeben und abgeholt werden.

Leserbriefschreiber raten dazu, nach Müllheim auszuweichen. Aber die dortige Poststelle ist vorderhand auch nur bis 2020 gesichert. Was sagen Sie dazu?

Mirko Gentina, Kommunikationsverantwortlicher Post Region Ost. (Bild: PD)

In den Filialen mit Partner sind 97 Prozent der Postdienstleistungen erhältlich. Das ist auch in Frauenfeld so. Kundinnen und Kunden können ihre gewohnten Postgeschäfte weiterhin im Quartier erledigen. Natürlich steht es allen Kundinnen und Kunden frei, die Postfiliale in Müllheim oder die Hauptpost in Frauenfeld zu nutzen.

Jetzt steht dann bald das Weihnachtsgeschäft an. Wie wappnet sich die Post, um die zu erwartende Päckliflut in der einzigen noch vollwertigen Poststelle ohne überlange Wartezeiten zu bewältigen?

Kundinnen und Kunden können ihre Pakete in den Filialen mit Partner im Denner in Ergaten-Talbach und im Coop in Kurzdorf aufgeben. Dies ist auch bei der PickPost-Stelle im Quartier Huben im Volg möglich. Bei der neuen Hauptpost hat es zudem einen My-Post-24-Automaten. Pakete und eingeschriebene Briefe können am Automaten rund um die Uhr abgeholt oder aufgegeben werden. In der Hauptpost bietet eine Dropbox ausserdem die Möglichkeit, versandfertige Pakete selbstständig aufzugeben.

Behinderte im Rollstuhl und gebehinderte Menschen gelangen umständlich über einen Lift in der Tiefgarage und durch mehrere Türen zu den Schaltern. Dabei hätte es vom Parkplatz aus einen direkten, behindertengerechten Zugang in die Poststelle gegeben, doch das ist aus betrieblichen Gründen seitens der Post nicht möglich. Was lief da schief?

Der barrierefreie Zugang war von Beginn an über einen Lift geplant, der die Kundinnen und Kunden direkt auf das Postniveau und dort in die offene Postfiliale gebracht hätte. Die ursprüngliche Lösung hätte allerdings verlangt, dass sich Kundinnen und Kunden beim Postpersonal melden, dann abgeholt und in die Post begleitet werden. Es hat sich gezeigt, dass dies zu umständlich gewesen wäre. Aktuell realisiert die Post den barrierefreien Zugang via Tiefgarage. Von dort aus gelangen die Postkundinnen und -kunden mit dem Lift auf Strassenniveau, von wo der barrierefreie Zugang zur Postfiliale möglich ist.

Aber noch ist der Zugang nicht fertig?

Die letzten Anpassungen für diese mit Pro Infirmis abgesprochene Lösung befinden sich in Umsetzung. So werden die Türen mit automatischen Türöffnern ausgerüstet und bei der Einfahrt zur Tiefgarage wird die Signalisation verbessert, um auf den barrierefreien Zugang aufmerksam zu machen. Wir sind zuversichtlich, dass sämtliche Anpassungen in den kommenden drei Wochen umgesetzt sind.

Hinweis: Das Interview wurde schriftlich geführt.