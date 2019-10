Durch das kantonale Projekt AquaSan sollen die Thurgau Gewässer gesünder werden In den kommenden acht Jahren soll dank des Projekts AquaSan ein besserer Umgang mit Pflanzenschutzmitteln erreicht werden. Diesen Sommer haben die Messungen begonnen. Larissa Flammer

Reto Leumann vom BBZ Arenenberg demonstriert, wie Pflanzenschutzmittel in den Tank gefüllt wird, ohne dass ein Tropfen ins Abwasser gelangt. Schutzkleidung hat er keine angelegt, weil er zur Demonstration nur Sirup nutzt. (Bild: Larissa Flammer)

Jeder Schweizer Landwirt, der Direktzahlungen erhalten will, muss mindestens den sogenannten «Ökologischen Leistungsnachweis» (ÖLN) erfüllen. Das Bundesprogramm regelt unter anderem, wie Pflanzenschutzmittel angewendet werden dürfen. Ueli Bleiker, Chef des Thurgauer Landwirtschaftsamts, betont:

«Landwirte wenden die Mittel korrekt nach den Bestimmungen des Bundes und der verschiedenen Label an.»

Trotz ÖLN wurden jedoch in den Thurgauer Bächen Salmsacher Aach und Eschelisbach erhöhte Mengen an Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden gemessen. Beide Bäche liegen in der Landwirtschaftszone. «Wir wissen nicht, wie die Pflanzenschutzmittel in die Gewässer gelangen», sagt Florian Sandrini. Er ist Leiter von AquaSan. Mit dem Projekt will der Kanton Thurgau herausfinden, wo die Mittel in Oberflächengewässer gelangen und wie das verhindert werden kann.

Reto Leumann vom Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg erklärt am Montagvormittag an einem Medientermin im Versuchsbetrieb Güttingen, wo die Risiken liegen. Viele würden glauben, dass Pflanzenschutzmittel in die Bäche gelangen, während der Bauer damit seine Pflanzen behandelt. Doch auf den Feldern und Wiesen stellen die Mittel keine Gefahr dar. Leumann sagt: «Der natürlich Bodenfilter baut sie vollständig ab.»

Problematisch: Das zur Reinigung genutzte Wasser fliesst ins Abwasser. (Bild: Lisa Jenny)

Kritisch wird es dagegen, wenn Pflanzenschutzmittel direkt in den Bach oder auf Strassen und Wege gelangen. Das kann zum Beispiel passieren, wenn der Bauer auf einer Strasse zurück zum Hof fährt und Regen die an der Maschine haftenden Spritzer auf die Strasse wäscht. Auch wenn das Fahrzeug gereinigt wird, darf das Wasser auf keinen Fall in den Schacht gelangen. Befüllt und gewaschen wird der Tank in einer Auffangwanne, das Wasser wird von dort in einen speziellen Plastiksack gepumpt. «Dort drin verdampft das Wasser. Dreck und das Pflanzenschutzmittel bleiben übrig und können fachgerecht entsorgt werden», erklärt Leumann.

Ein Gramm verunreinigt zehn Millionen Liter Wasser

Mit dem Projekt AquaSan sollen die Thurgauer Landwirte weiter sensibilisiert werden. Privatpersonen, die bei sich zu Hause Pflanzenschutzmittel benutzen, wissen noch weniger Bescheid. In Güttingen führt Leumann vor, wie die hochkonzentrierten Mittel auf Milliliter und Gramm genau abgemessen werden müssen. Den Messbecher können die Landwirte direkt im Anhänger ausspülen, damit auch die Reste auf die Felder gelangen, wo sie abgebaut werden.

Privatpersonen dagegen würden die Geräte oft im Lavabo ausspülen und das Mittel damit in die Kläranlagen gelangen, wo Pflanzenschutzmittel nicht rausgefiltert werden können. Leumann betont:

«Kein Tropfen darf in den Schacht oder ins Abwasser gelangen.»

Florian Sandrini. (Bild: Larissa Flammer)

Projektleiter Sandrini verdeutlicht die Botschaft mit einem Gramm Zucker, das er abgewogen hat. In einem Bach kann ein Gramm zehn Millionen Liter Wasser verunreinigen.

Computer pumpt Proben automatisch aus Schacht

Das Projekt ist gut gestartet, sagt Sandrini. Diesen Sommer haben die Projektverantwortlichen begonnen, auf zehn Landwirtschaftsbetrieben Messungen vorzunehmen. Ab nächstem Jahr sind schon 20 Betriebe involviert und erste Massnahmen werden umgesetzt. In der zweiten Projektphase von 2021 bis 2024 soll das Teilnehmerfeld auf über 90 Betriebe ausgeweitet werden.

Gemessen wird bei AquaSan direkt auf dem Hof und den Feldern, sagt Heinz Ehmann vom Amt für Umwelt. «Wichtig ist, dass wir die Messungen auch in Bezug setzen können.» Die Landwirte melden, wann sie wo welche Mittel ausbringen, damit die Projektverantwortlichen die konkreten Konsequenzen messen können.

Margie Koster vom Amt für Umwelt demonstriert das Gerät, das bei Regen automatisch Wasserproben nimmt. (Bild: Larissa Flammer)

Margie Koster, Gewässerbiologin beim Amt für Umwelt, erklärt das Vorgehen. Während früher Studenten auf dem Feld übernachten mussten, um bei bestimmten Ereignissen Proben nehmen zu können, hilft heute ein Computer. Sobald es zu regnen beginnt, sendet ein im Schacht plazierter Draht einen Impuls und schaltet den Computer ein. Dieser pumpt im fünf-Minuten-Intervall Wasser aus dem Schacht und verwahrt die Proben, bis sie abgeholt und ausgewertet werden.