Glosse Duftsäckli für eine bessere Welt. Oder: Wieso Frauenfeld für impfkritische Autofahrer kein Ponyhof ist Murgspritzer: TZ-Redaktor Mathias Frei kann nachvollziehen, dass es ein Tritt in die Magengegend gewesen sein muss, als kürzlich der Betrieb im Impfzelt auf dem Oberen Mätteli eingestellt wurde. So eine Situation ist genug Rechtfertigung, bisweilen nicht die ganze Wahrheit zu sagen.

Im Impfzelt in Frauenfeld, das bereits wieder Geschichte ist. Bild: Kevin Roth (13.Januar 2021)

Es ist ein Elend in Frauenfeld. Da machen die einfach mal die Rheinstrasse zu, an einem Sonntagabend. Die Lebensader Postkreisel muss doch immer offen sein. Nur wegen ein paar Fussballhooligans, heinemol. Als Autofahrer hat man es wahrlich nicht einfach. Noch schlimmer wird es, wenn man Automobilist und Covid-19-Leugner ist. Kein Wunder, dass sogar unsere Politiker in Erklärungsnot kommen – und nicht immer die ganze Wahrheit sagen. Sodom und Gomorra dagegen sind heilig. Das Impfzelt auf dem Oberen Mätteli war kollektives Hassobjekt. Nimmt uns Parkplätze weg und implantiert uns Mikrochips der Bill-Gates-Stiftung in den Arm. Zuerst die Maskenpflicht in der Innenstadt, die nicht mehr gilt. Und jetzt ist auch das Festzelt weg.

Mathias Frei. Bild: Andrea Stalder

Aber dass man sich im Geheimen zwei Schuss hat setzen lassen im Marktflecken im Mittelthurgau, damit es diesen Sommer endlich wieder einmal ein Stürzli gibt in den Ferien am Ballermann, das soll natürlich niemand wissen. Wenigstens ist Weinfelden so ab vom Schuss, dass es gut mit dem Auto erreichbar ist. Trotzdem: Wer soll denn nun hinhalten? Wo in Frauenfeld sind zuletzt Parkplätze aufgehoben worden, wo Tempo 30 eingeführt? Welche Beiz verlangt noch Kontaktdaten oder sogar ein Covid-19-Zertifikat? Die Wut muss raus, so oder so. Dabei hätte es doch ganz anders kommen können. Wenn Sivel im «Anker» auch heute noch Duftsäckli verkaufen könnte, dann wäre Frauenfeld eine bessere Welt geworden. Dann hätte es vielleicht keine Wahlfälschung gegeben und vielleicht auch kein Corona. Oder wahrscheinlich wäre es einem einfach ein wenig egal.