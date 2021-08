Food Waste Duftende Kaffeebohnen für die Kirchliche Notherberge schmeicheln dem Gaumen und dem Portemonnaie Verwenden statt wegwerfen: Coffee 24 GmbH aus Balterswil löst zwei Probleme auf einen Schlag. Anstatt hochwertige «Kaffeeüberschüsse» entsorgen zu müssen, gehen die duftenden Kaffeebohnen künftig als Geschenk an die Kirchlichen Notherberge Thurgau in Weinfelden.

Roman Nigg übergibt Linda Roth als Koordinatorin der Kirchlichen Notherberge Thurgau eine Kiste duftender Kaffeebohnen. Bild: PD

(ms) Food Waste nennt man für den menschlichen Konsum produzierte Lebensmittel, die den Weg in den Teller nicht finden und weggeworfen werden. Food Waste entsteht auf allen Stufen der Lebensmittelherstellung. Zum Beispiel in der Landwirtschaft, weil sich die Lebensmittel aufgrund von Normanforderungen nicht für den Verkauf eignen. Im Restaurant, wenn Tellerreste oder Buffetüberschüsse entsorgt werden, oder in den Haushalten, wenn wir gedankenlos zu viel einkaufen oder den letzten Schluck in der Flasche nicht mehr trinken.

Schwierige Monate hinter sich

«Ich empfinde das als riesige Respektlosigkeit gegenüber all jenen auf dieser Welt, die Hunger leiden müssen», erklärt Roman Nigg sein persönliches Empfinden. Deshalb hat er für seine Firma Coffee24 nach einer Möglichkeit gesucht, um wenigstens im Kleinen zur Verminderung von Lebensmittelabfällen beizutragen. Die Coffee24 GmbH vermietet Kaffeemaschinen und mobile Kaffeeausschankstationen für Firmen, Vereine und Eventveranstalter. Coronabedingt hat die Eventbranche schwierige Monate hinter sich. «Langsam scheint jetzt aber auch bei uns wieder etwas mehr Normalität einzukehren», freut sich Roman Nigg. Noch seien es aber nur wenige Anlässe, an denen seine Dienstleistungen gefragt seien.

Unverkäuflich trotz nach wie vor sehr guter Qualität

Roman Nigg ist mit dem Problem konfrontiert, dass Kaffeebohnen ihre Qualität nur zirka zehn Tage behalten. Kaffeeliebhaber könnten danach einen minimalen Geschmacksverlust bemerken, erklärt Nigg. «Meine Philosophie ist aber, bei jedem Auftrag Kaffee in bestmöglicher Qualität zu liefern. Derzeit vergeht leider oftmals zu viel Zeit zwischen zwei Anlässen, um den übriggebliebenen Kaffee nochmals einzusetzen.» Das Entsorgen hochwertiger Kaffeebohnen, die wohl 99 Prozent der Konsumenten zufrieden stellen würden, kommt für ihn nicht in Frage.

«So habe ich nach einer Lösung für das Problem gesucht und auch gefunden.»

Nigg hat über einen Kollegen von der Kirchlichen Notherberge Thurgau gehört. Dabei handelt es sich um eine Institution, die Menschen in akuter Not kurzfristig und unkompliziert eine Unterkunft anbietet. «In unserem Haus an der Pestalozzistrasse 22 in Weinfelden können unsere Klienten zur Ruhe kommen, da ihre Grundbedürfnisse nach Sicherheit durch ein Dach über dem Kopf, Körperpflege und der Möglichkeit zur Nahrungszubereitung gedeckt sind», erklärt Linda Roth, Koordinatorin bei der Kirchlichen Notherberge Thurgau. «Von dieser Basis aus können sie ihre Angelegenheiten besser lösen und allenfalls ihr Leben neu gestalten.» Sie hat sich über die Kontaktaufnahme und das Angebot für Gratiskaffee von Roman Nigg gefreut.

«Der Kaffee schmeckt super, unsere Bewohnerinnen und Bewohner geniessen jede Tasse.»

Künftig wird Roman Nigg seine «Kaffeeüberschüsse» der Kirchlichen Notherberge schenken statt entsorgen zu müssen. Die Notheberberge Thurgau ihrerseits hat frischen Kaffee. Damit sind gleich zwei Probleme auf einen Schlag gelöst.