Drei von fünf Eschliker Schulbehördenmitglieder treten nicht mehr zur Wahl an Die Eschliker Schulbehörde geht ausgedünnt in die Gesamterneuerungswahlen vom 29. November. Einzig Schulpräsident Linus Köppel und Behördenmitglied Romana Gustin kandidieren wieder.

Blick auf die Eschliker Schulanlage Bächelacker Bild: Olaf Kühne

Wahlen gehören in Eschlikon schon fast zur Routine. Häufiger als nur alle vier Jahre werden in der Hinterthurgauer Gemeinde Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Bestimmung eines neuen Behördenmitgliedes an die Urne gerufen.

Zuletzt war nach den Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderates ein zweiter Wahlgang erforderlich, weil sich für den zurückgetretenen Adrian Stutz keine Ersatzkandidaturen gefunden hatten. Ein Jahr zuvor galt es für die Schulbürger, die zurückgetretene Ariana Brühwiler zu ersetzen.

Nun steht die Schulbehörde vor den eigentlich ganz regulären Gesamterneuerungswahlen. Allerdings treten am 29. November aus dem fünfköpfigen Gremium mit Schulpräsident Linus Köppel und der 2018 für Brühwiler nachgerückten Romana Gustin nur gerade zwei Bisherige wieder an. Gleich drei Behördenmitglieder haben ihren Verzicht auf eine Wiederwahl bekanntgegeben.

Mehrere grössere Bauprojekte sind in Beat Müllers Ägide entstanden

Beat Müller

sitzt seit 2009 in der Eschliker Schulbehörde Bild: PD

Der mit Abstand Langjährigste unter den Abtretenden ist Beat Müller. Zwölf Jahre lang wirkte er für die Schulgemeinde und hatte dabei mit den Liegenschaften das in Eschlikon wohl anspruchsvollste Ressort inne. Mit unter anderem dem Wallenwiler Schulhaus Mettlen 2, der Sek-Erweiterung im Bächelacker und aktuell der neuen Sporthalle sind unter Beat Müllers Ägide Projekte entstanden, die allesamt einen schwierigen demokratischen Prozess zu durchlaufen hatten.

Erbittert geführte, teils stundenlange Diskussionen an Gemeindeversammlungen waren phasenweise schon fast Teil der Eschliker Dorfkultur. Da die neue Sporthalle durch Einsprachen verzögert wurde, wird Beat Müller sein letztes Projekt nicht mehr in seiner politischen Funktion abschliessen können.

Linus Köppel

Schulpräsident Eschlikon Bild: PD

«Von Sommer bis Herbst 2021 werde voraussichtlich ich den Vorsitz der Baukommission übernehmen», sagt Schulpräsident Linus Köppel auf Anfrage unserer Zeitung und bestätigt zugleich, dass aktuell noch keine Kandidaturen eingegangen sind. Vier Wochen bleiben noch, soll die Schulbehörde im ersten Wahlgang komplettiert werden. Läuft doch die Einreichefrist bereits am 5. Oktober ab.

Dennoch hat sich die Schulbehörde mit dem 29. November für den frühest möglichen Termin für die Gesamterneuerungswahlen entschieden. Köppel erklärt diesen Entscheid:

«Im kommenden März lässt der Gemeinderat über die neue Gemeindeordnung abstimmen. Wir wollten diesen Termin nicht überfrachten.»

So ist denn immerhin der – wahrscheinliche – zweite Wahlgang auf den 7. März 2021 angesetzt.

2017 fürs Präsidium kandidiert

Pascal Nesci

sitzt seit 2016 in der Eschliker Schulbehörde Bild: PD

Weit weniger lang im Amt als Beat Müller sind Tanja Bosshard und Pascal Nesci. Letzterer rückte 2016 in einer Ersatzwahl für Edith Meier nach und hat das Ressort «Gesundheit und Soziales» inne.

Tanja Bosshard

sitzt seit 2017 in der Eschliker Schulbehörde Bild: PD

Tanja Bosshard wiederum war 2017 nach dem Rücktritt von Schulpräsidentin Susanna Koller Brunner erfolglos gegen Linus Köppel angetreten. Weil sie aber zeitgleich auch als Behördenmitglied kandidiert hatte, schaffte sie dennoch die Wahl in die Behörde, wo sie zum Ende der Legislatur im kommenden Sommer vier Jahre lang das Ressort «Gesellschaft» verantwortet haben wird.