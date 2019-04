Drei Podestplätze für die Turnfabrik Frauenfeld Die Athleten der Turnfabrik Frauenfeld zeigten am Fürstenland Cup in Wil einen erfolgreichen Wettkampf mit verschiedenen Spitzenplätzen

Der Hüttwiler Nils Haag bei seiner Boden-Übung. (Bild: PD)

(red) Der zehnjährige Max Krüger (STV Frauenfeld) holte sich am Fürstenlandcup vor kurzem in Wil im Programm 1 wieder eine Goldmedaille. Krüger (2009) zeigte eine erstklassige Pferdübung und brillierte am Reck und am Barren. Seine Leaderposition am Ostschweizer-Cup konnte er halten.

Im Programm 2 turnte Jannick Engel (TV Romanshorn) einen sauberen Wettkampf. Ein Sturz vom Pferd kostete Engel (2008) wertvolle Punkte. An den Ringen erzielte die Tagesbestnote. Trotz kleineren Fehlern an den anderen Geräten reichte es ihm auf den guten 2. Schlussrang.





Nils Haag (TV Hüttwilen, P3) bot eine sehr schöne Boden- und Barrenübung und einen perfekten Überschlag-Salto am Sprung. Trotz einem kleinen Patzer am Reck erreichte Haag (2006) erneut die Silbermedaille. Der Aadorfer Andri Stacher (STV Frauenfeld) landete nach einem nicht wunschgemässen Wettkampf in der höchsten Leistungsklasse 6 auf den guten vierten Platz.