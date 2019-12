Drei Könige, vier Tiere und viele kleine Sternsinger: So verlief die wunderbar stimmungsvolle Eröffnung des Frauenfelder Weihnachtsmarkts

T-Rex, Kuthan, Hemangi und Kora waren die tierischen Publikumslieblinge am Freitagnachmittag zum Start des grössten Weihnachtsmarkts in der Ostschweiz in der Frauenfelder Innenstadt.